Cinci runde de aplauze pentru Dragnea, auzite la sedinta PSD in care se hotaraste data Comitetului Executiv in care se va propune noul premier al PSD-ALDE

Reporterul HotNews.ro din Parlament transmite ca din sala in care s-a tinut intrunirea PSD s-au auzit cinci runde de aplauze pentru liderul partidului, Liviu Dragnea.Administratia Prezidentiala a anuntat miercuri ca seful statului a luat act de faptul ca Guvernul Grindeanu a cazut in Parlament si ca luni vor incepe consultarile cu partidele parlamentare pentru nominalizarea unui nou prim-ministru.Dragnea a declarat luni ca discutiile despre un nou guvern vor incepe imediat dupa motiune iar de data aceasta o sa propuna mai multe variante de premier, deoarece inca simte "usturimea" de la o singura varianta.Amintim ca, in iarna, Dragnea a tinut secreta pana si fata de propriul partid propunerea Sevil Shhaideh, varianta respinsa de presedintele Klaus Iohannis.