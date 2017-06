Remus Borza, deputat ALDE, dupa ce a votat impotriva motiunii: Nu exista niciun motiv rational sa demitem un Guvern care si-a facut datoria. De azi, sunt indezirabil in partid

Remus Borza a precizat ca datele de la INS si Eurostat spun alceva "decat acea evaluare facuta de Valcov": cea mai mare crestere economica din Europa cea mai mica rata a somajului din ultimii 25 ani, cea mai mica inflatie din Europa, cel mai bun volum al investitiilor straine din 2008 etc. Borza mai spune ca ar fi trebuit facuta o evaluare la un an intreg, nu la cinci luni.Remus Borza considera ca dupa ce si-a exprimat optiunea, risca excluderea din ALDE. "De astazi sunt indezirabil, risc excluderea din partid, dar imi asum". "Partiele sunt refractare la schimbare si reforma, si din acest eveniment ar trebui sa inteleaga liderii politici, Dragnea, Tariceanu si Basescu ca trebuie sa existe mai multa deschidere, mai mult dialog si mai mult respect. Nu mai putem da ordine pe unitate, la apelul de dimineata (...)Nimeni nu ne-a intrebat in momentul ianuarie, cand s-a format Guvern, de ce ministrul ala si nu altul. Acum trebuie sa scoatem casteanele din foc pentru 2-3 lideri care au format Guvernul atat de contestat de ei, nu neaparat de populatie.Remus Borza considera ca "acel ceaslov al lui Valcov este o sabie cu doua taisuri" si va putea fi folosit de opozitie si presedintele Klaus Iohannis. "Va spune: am citit acea evaluare, deci nu va pricepeti la guvernare. Astfel, punem un guvern de uniune nationale".Motiunea de cenzura a fost votata de 241 de parlamentari, in conditiile in care erau necesare 233 de voturi. Astfel, Guvernul Grindeanu a picat.