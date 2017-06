VIDEO Arabia Saudita a expulzat 15.000 de camile qatariote

"Camilele mureau de foame. O parte dintre masculi s-au luptat si sunt in stare foarte proasta", s-a plans un proprietar de camile din Qatar, furios. "Fratele meu inca mai are 10 sau 11 camile in Arabia Saudita", a adaugat el.Imagini cu animalele infometate au aparut in ziarele din Qatar pe 19 iunie, starnind nemultumirea populatiei.In fata valului de furie populara, autoritatile au trimis provizii pentru animale si au construit adaposturi temporare. In cele din urma, animalele au ajuns inapoi in Qatar.Qatarul, o peninsula cu suprafata de 11.500 de kilometri patrati din Golful Persic, nu are suficiente zone cu vegetatie pentru a hrani camilele, care reprezinta o parte importanta a culturii traditionale si care au un rol important in turism.In trecut, multe familii qatariote isi trimiteau camilele sa se hraneasca in Arabia Saudita.