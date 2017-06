CCR discuta sesizarea PNL de neconstitutionalitate privind procedura de adoptare a revizuirii Constitutiei, stabilita in Regulamentul Senatului

Potrivit ordinii de zi a plenului CCR, se va discuta pe obiectia de neconstitutionalitatea a unor prevederi cuprinse in articolul 149(1) alineatul 1 si 2, articolul 149(2) alineatul 6 si articolul 149(4) introduse in noua Sectiune 8(1) privind 'Procedura aplicabila initiativelor de revizuire a Constitutiei Romaniei' din Regulamentul Senatului, astfel cum a fost modificat si completat prin Hotararea Senatului numarul 37/2017, sesizare formulata de 26 de senatori apartinand Grupului parlamentar al Partidului National Liberal.Semnatarii sesizarii sustin ca unele articole au fost adoptate cu incalcarea prevederilor constitutionale.'Prin adoptarea art. 149 (1) alin. (1) si (2) din Regulamentul Senatului, s-a limitat competenta decizionala a Camerelor Parlamentului in procedura de revizuire a Constitutiei, incalcandu-se principiul bicameralismului perfect rezultat din art. 150 - 151 din Constitutie raportat la principiul bicameralismului diferentiat functional rezultat din art. 75 din Constitutie, precum si principiul autonomiei parlamentare consacrat prin art. 64 din Constitutie', se arata in sesizare.Liberalii precizeaza ca jurisprudenta CCR a aratat prin mai multe decizii ca Parlamentul dispune de o competenta discretionara in privinta legiferarii si autonomiei regulamentare, insa numai in cadrul limitelor stabilite de Constitutie.'Acte normative cu forta juridica inferioara Constitutiei, regulamentele Camerelor Parlamentului nu pot contraveni normelor si principiilor constitutionale si nici limitelor de reglementare stabilite prin Constitutie', se subliniaza in sesizare.PNL arata ca Senatul a introdus in Regulamentul propriu o ordine de sesizare a Camerelor in procedura de revizuire a Constitutiei, incalcand astfel vointa legiuitorului constituant, care nu a prevazut o astfel de procedura sau o astfel de etapa in procedura revizuirii.'Prin aceasta dispozitie regulamentara, Senatul si-a restrans competenta pe care Constitutia i-o acorda in temeiul art. 150, eliminand practic si juridic posibilitatea de a fi sesizat de titularul initiativei cu un proiect sau o propunere de revizuire. In mod similar, obligand initiatorii sa depuna proiectele sau initiativele de revizuire a Constitutiei doar la Camera Deputatilor, Senatul le-a limitat acestora libertatea pe care art. 150 din Constitutie le-a lasat-o, aceea de a alege Camera la care sa depuna proiectul sau initiativa de revizuire, incalcand dispozitiile art. 150 din Constitutie atat in litera, cat si in spiritul lor', se precizeaza in sesizare.Liberalii mai sustin ca 'legiuitorul constituant roman nu a prevazut etapa sesizarii Camerelor cu o initiativa de revizuire a Constitutiei, asa cum a facut-o pentru procedura de legiferare obisnuita'. 'Lipsa unei dispozitii constitutionale cu privire la Camera ce trebuie sa fie prima sesizata in procedura de revizuire a Constitutiei nu poate fi completata cu dispozitiile din procedura de legiferare obisnuita. Tacerea legiuitorului constituant cu privire la aceasta etapa din procedura de legiferare echivaleaza cu optiunea acestuia de a nu ingradi libertatea initiatorilor de a sesiza oricare dintre cele doua Camere atunci cand decid sa isi exercite dreptul de a initia revizuirea Constitutiei si de a permite oricarei camere sa fie sesizata cu un astfel de act normativ', se mentioneaza in sesizare.Competenta stabilirii etapelor din procedura de legiferare revine, potrivit senatorilor PNL, puterii constituante, si nu Parlamentului.Liberalii subliniaza ca regulamentele Camerelor Parlamentului nu pot contraveni normelor si principiilor constitutionale si nici limitelor de reglementare stabilite prin Legea fundamentala.'Prin adoptarea art. 149 (2) alin. (6) din Regulamentul Senatului s-a incalcat procedura de revizuire prevazuta de art. 151 din Constitutie, prin terminarea procesului legislativ doar prin simpla exprimare de vointa a Senatului si impiedicarea 'navetei legislative' in cazul revizuirii Legii fundamentale', arata senatorii PNL.In final, senatorii liberali subliniaza ca Legea fundamentala nu reglementeaza o ordine de sesizare a Camerelor Parlamentului iar, prin urmare, proiectele sau initiativele de revizuire pot fie depuse la oricare dintre cele doua.'Ambele Camere au atributii identice in aceasta privinta, in aceasta materie a revizuirii Constitutiei, fara a fi nevoie de o alta investitura speciala, fiind abilitate direct prin Constitutie drept camere de revizuire potrivit interpretarii teleologice, iar parlamentarii au dreptul constitutional de a initia revizuirea chiar la camera din care fac parte', se precizeaza in sesizare.Pe 18 aprilie, Senatul a adoptat o hotarare potrivit careia initiativele de revizuire a Constitutiei se depun in vederea dezbaterii si aprobarii la Biroul permanent al Camerei Deputatilor, iar ulterior initiativa de revizuire, adoptata de Camera Deputatilor, se transmite Senatului pentru dezbatere si adoptare.