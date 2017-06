Iohannis, in cazul in care trece motiunea de cenzura: Nu am de gand sa fac rabat de la criteriile de anul trecut. Nu voi desemna decat un premier integru

Presedintele Klaus Iohannis, declarat, marti, la Berlin, ca nu exista premisele unui blocaj politic indelungat, iar in cazul in care motiunea de cenzura va trece nu va desemna decat un premier integru. Totodata, seful statului a spus ca Romania este o tara stabila, in ciuda crizei politice, pentru ca are o situatie economica foarte buna si este vazuta ca un partener de incredere.









"Eu nu mi-am schimbat opiniile politice. Sunt in continuare de parere ca in Romania nu se poate desemna decat o persoana integra. Nu am de gand sa fac rabat criteriile din toamna anului trecut", a declarat Iohannis.









Totodata, presedintele a spus ca are deja un draft de agenda si "lucrurile vor merge in orice varianta ordonat, astfel incat Romania sa functioneze", subliniind "nu trebuie nimeni sa isi faca nimeni probleme".









Iohannis a promis ca imediat dupa ce va reveni in tara se va apleca si asupra "demisiile ministrilor".





Nu in ultimul rand, presedinte a spus ca Romania este o tara stabila, in ciuda crizei politice.





"Trebuie sa ducem Romania inainte. Romania are o stituatie economica foarte buna, suntem vazuti ca parteneri seriosi, de incredere, aceste lucruri nu trebuie sa le punem sub semnul intrebarii. Trebuie o terminare urgenta a crizei si reluarea normalitatii", a mai spus seful statului.









Vizita lui Iohannis in Germania are loc in contextul in care in acest an se implinesc 50 de ani de la stabilirea relatiilor diplomatice la nivel de ambasada, 25 de ani de la semnarea Tratatului privind cooperarea si parteneriatul in Europa dintre Romania si Germania, precum si 10 ani de la aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.