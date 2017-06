Klaus Iohannis: PSD nu trebuie sa negocieze vreun fel de autonomie pe criterii etnice

"Atrag atentia PSD sa nu introduca in pachetul de negociere chestiuni care nu trebuie negociate. Nu trebuie sa se negocieze vreun fel de autonomie pe criterii etnice", a avertizat, din Germania, unde efectueaza o vizita, Klaus Iohannis.Acesta a precizat ca este "natural" sa existe negocieri politice in preajma votului motiunilor si a subliniat ca, desi se afla la Berlin, a fost "in permanenta informat" despre situatia din tara.In contextul negocierilor care au existat in ultimele zile intre PSD si UDMR, seful statului a cerut "PSD sa isi rezolve problema pe care singur a creat-o"."Sunt chestiuni care in Romania nu sunt dorite, nu trebuie negociate sub presiunea unei situatii nedorite", a mai spus Klaus Iohannis.