Bodog: Nu am gasit o persoana potrivita pentru a conduce Institutul Cantacuzino. Probabil ca va fi nevoie sa modificam legea

Ministrul demisionar al Sanatatii, Florian Bodog, a explicat, marti, pentru News.ro ca va fi nevoit sa modifice legea pentru a putea angaja o persoana potrivita care sa preia conducerea Institutului Cantacuzino, in conditiile in care toate tentativele de pana acum s-au soldat cu un esec, cei solicitati nedorind acest post. Institutul Cantacuzino a ramas fara director in luna aprilie, dupa demisia lui Alexandru Vladimirescu.





"Nu am gasit inca omul potrivit care sa poata sa conduca Institutul Cantacuzino. Am avut cateva tentative, oamenii au venit, am stat de vorba si mi-au spus ca au vrut sa ma cunoasca, dar nu vor sa preia acea functie", a explicat ministrul Florian Bodog.





Totodata, el a spus ca ia in calcul modificarea legii, astfel incat noul director al institutului sa fie un bun manager, si nu neaparat cercetator, asa cum prevede acum legea.





"Probabil ca va fi nevoie sa modificam legea astfel incat sa putem angaja un manager pentru ca acum, potrivit legislatiei, managerul institutului trebuie sa fie cercetator. Institutul Cantacuzino are nevoie de un director care sa fie si bun cunoscator al legii, si un bun administrator, sa poata obtine toate autorizatiile pe care institutul le-a pierdut in timp", a declarat, marti, pentru sursa citata, ministrul Sanatatii, Florian Bodog.





In 25 aprilie, ministrul Florian Bodog anunta ca directorul Institutului Cantacuzino, Alexandru Vladimirescu, si-a dat demisia si ca in cateva zile va numi un alt manager, care spera ca va rezolva problemele institutiei. Bodog spunea atunci il va sustine pe noul manager sa obtina toate autorizatiile necesare si ca Institutul Cantacuzino este o prioritate pentru el in acest mandat. "Este o prioritate pentru mine, este o prioritate a mandatului meu, Mi-as dori sa gasesc un manager care sa rezolve problemele Institutului Cantacuzino, nu neaparat sa produca vaccinuri, pentru ca in acest an nu va putea, dar sa intre intr-o linie dreapta, ca sa-si recapete toate autorizarile. Institutul Cantacuzino nu mai are in prezent nicio autorizare de producere de vaccin", a mai spus Bodog.





Institutul de seruri si vaccinuri "Dr. I. Cantacuzino" a fost infiintat in 1921, legea privind fondarea acestuia fiind votata de catre Parlament si promulgata de catre regele Ferdinand la 13 iulie 1922. In 1990, Institutul este reorganizat ca Regia Autonoma "Institutul Cantacuzino¬ in baza Legii 15/1990 privind reorganizarea intreprinderilor de stat in regii autonome si societati comerciale. Statutul de regie autonoma, desi nu mai are caracterul specific si foarte individualizat al Legii de fondare a Institutului Cantacuzino din 1921, a asigurat un cadru juridic, economic si de autoconducere mult superior celui pe care l-a avut institutul intre 1970-1990, in calitate de "unitate cu gestiune economica proprie". In 1994, prin Hotararea Guvernului nr. 133 Regia Autonoma "Institutul Cantacuzino", a fost reorganizat ca institut public pe regim extrabugetar. In februarie 2010, Agentia Nationala a Medicamentelor a ridicat autorizatiile de fabricatie pentru toate liniile de productie, ca urmare a nerespectarii angajamentului de reabilitare a acestora.





In anul 2013, intretinerea ariilor de productie a vaccinului gripal sezonier, productia de vaccin gripal sezonier si activitatea de sanatate publica au fost definite ca activitati aferente serviciului de interes economic general, incredintat prin HG 320/2013, dar pentru anul 2014 institutul nu a primit finantare pentru aceste obiective.





In luna septembrie 2014, a inceput executarea silita impotriva institutului de catre ANAF si SC AVICOLA S.A. Bucuresti, prin poprirea conturilor curente, fapt care a implicat blocarea activitatii curente a institutului. La finele lui 2014, Guvernul a trecut institutul din subordinea Ministerului Sanatatii si Familiei in cea a Ministerului Educatiei. Ministerul Educatiei explica, la data preluarii, ca Institutul Cantacuzino avea datorii de cinci milioane de euro, 500 de angajati din cei 1.600, cati erau in 1989 si niciun vaccin pe linia de fabricatie.





Inventarul produselor pe care Institutul "Cantacuzino" nu le mai fabrica din cauza licen'elor pierdute ]n 2011 cuprinde 9 vaccinuri, 6 seruri terapeutice, 7 seruri imunomodulatoare (ex. Polidin, Cantastim) ;i un ser antigen pentru IDR. In 22 ianuarie 2015, a fost semnat Memorandumul pentru reorganizarea Institutului Cantacuzino, care prevede stergerea datoriilor catre ANAF, iar in vara lui 2016 institutia a primit la rectificare 44,5 milioane de lei, suma care acopera atat datoriile la stat, cat si cheltuielile cu salariile si cele de functionare pentru lunile care au ramas pana la sfarsitul lui 2015. In decembrie 2016, Institutul Cantacuzino revine la Ministerul Sanatatii de la Ministerul Educatiei. In primavara, directorul institutului, Alexandru Vladimirescu a demisionat , iar conducerea interimara a fost preluata de directorul tehnic. De atunci, Bodog a anuntat ca in cateva zile va gasi un cercetator care sa preia conducerea institutului, dar a fost refuzat.