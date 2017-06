Protest #Rezist in fata sediului instantei supreme, unde urmeaza sa inceapa procesul lui Liviu Dragnea. Manifestantii au adus manechinele in zeghe folosite la protestele impotriva OUG 13

La protest participa in jur de zece persoane, care au adus manechinele folosite de protestatarii din Piata Victoriei, pe care le-au agatat de gardul metalic al cladirii aflate vizavi de sediul instantei supreme.Ei au pancarte cu mesajele: "Ajunge1", "Ne-am saturat1", "Demisia1", "Ne ucide coruptia!", iar protestul acestora este supravegheat de jandarmi, al caror numar este mai mare decat al manifestantilor.Unul dintre protestatari - o femeie - a strigat ca traieste intr-o tara libera si le-a cerut jandarmilor sa respecte articolul 30 din Constitusie privind libertatea de exprimare.Manifestantii au inceput protestulin timpul procesului in care fostul ministru al Internelor Gabriel Oprea este judecat pentru abuz in serviciu in dosarul masinii de lux cumparate de catre Departamentul de Informatii si Protectie Interna (DIPI) pentru protectia demnitarilor si folosita de Oprea. Procesul lui Gabriel Oprea se judeca in sedinta secreta. Fostul ministru de Interne si vicepremier nu a facut nicio declaratie la intrarea in sediul ICCJ.In aceeasi sala ar urma sa inceapa procesul in care liderul PSD, Liviu Dragnea, este judecat pentru instigare la abuz in serviciu si instigare la fals intelectual. Dosarul va fi judecat de acelasi complet care judeca si procesul lui Gabriel Oprea.In cursul diminetii, la acelasi complet a fost termen in procesul in care presedintele Senatului, Calin Popescu Tariceanu, este judecat in legatura cu retrocedarea unei suprafete din Padurea Snagov si a fermei Baneasa. La termenul de marti dimineata, DNA s-a sesizat din oficiu pentru marturie mincinoasa in cazul declaratiei date de fostul senator si secretar general al Guvernului Serban Mihailescu. ICCJ a decis amanarea cauzei pentru data de 5 septembrie.