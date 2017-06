UPDATE Noi incurcaturi la Evaluarea Nationala. CNEE: Baremul nu prezinta solutii exhaustive, ci solutii cu titlu de exemplu. Marian Suta: Termenul "luminos" va fi luat ca varianta corecta de raspuns. Daca considera ca lucrarea nu a fost evaluata corect, elevii pot depune contestatii

Un subiect de la proba scrisa Limba si literatura romana, de luni, care cerea elevilor sa explice modul de formare a unui cuvant obtinut prin derivare, a creat din nou tensiune printre candidati si parinti, intrucat termenul "luminos", prevazut in baremul Evaluarii Nationale din 2010 ca facand parte din familia lexicala a cuvantului "lumina", nu mai este inclus in barem ca varianta de raspuns corect pentru derivat al aceluiasi cuvant. Centrul de Evaluare si Examinare informeaza ca "baremul nu prezinta solutii exhaustive, ci solutii cu titlul de exemplu", si "se puncteaza oricare alte formulari/modalitati de rezolvare corecta a cerintelor". Totodata, cititorii au semnalat ca in testul de pe 19 iunie a mai existat o incurcatura in jurul functiei sintactice a cuvantului "factor".

"Conform baremului, răspunsul corect ar fi - subiect. Exista o întreaga polemica între cadrele didactice, unii susținând ca este subiect - ca in barem, alții ca este nume predicativ. Daca in rândul cadrelor didactice nu este clar răspunsul, cum li se poate cere unor copii de 15 ani asa ceva? Aproape in fiecare an, ne confruntam cum aceleași subiecte pline de ambiguități. S-au facut sesizări la numărul de telefon pus la dispoziție si așteptăm un punct de vedere", a scris cititoarea.

In acest caz, CNEE a transmis Hotnews ca, in cazul "Acum se crede că factorul limitator este rapiditatea", substantivul factorul are funcție sintactică de subiect. In acest caz, CNEE a transmis Hotnews ca, in cazul "Acum se crede că factorul limitator este rapiditatea", substantivul factorul are funcție sintactică de subiect.

"Identificarea corectă a funcției sintactice a unui cuvânt/părți de vorbire se realizează strict în contextul dat, orice reformulare fiind de natură a modifica sensul enunțului, deci și funcțiile sintactice", arata raspunsul CNEE.

Stire initiala

Concret, la subiectul I a probei scrise la Limba si literatura romana din cadrul Evaluarii Nationale, la punctul 3, elevilor li se cerea sa explice modul de formare a unui cuvant obtinut prin conversiune si a unui cuvant obtinut prin derivare din ultimele trei strofe ale poeziei "Ploaia", de Magda Isanos.





Redam mai jos textul poetic:





Ploi verzi de vara sufletu-mi vrajira

si-n melodia calda, ramuroasa,

eu auzeam pamantul cum respira,

iarba cum creste, noaptea cum se lasa.





Nu era nimic trist. Dar solemn,

sufletul lumii inchis in lemn,

in flori palide, in hribi* si scaieti,

revarsa bucuria tainicei vieti.





Cerul pierdut in ceturi il uitam.

Nu mai eram decat ram,

decat radacina si pace

de ierburi opace.





Insa irizata*, subtila apa voioasa,

avea licurici, clopotei, in plete.

Jumatate din fiinta ei luminoasa

lasand sa cada valuri incete,





aparea in pajiste sau langa balti,

(o zana pe care-o vazusem si-n alte dati),

numai picaturi de apa, vapai,

era frumusetea-i dintai*. [...]





Magda Isanos, Ploaia (fragment)





Pentru rezolvarea cerintei dupa barem, candidatii castiga 4 puncte. Daca nu, pierd 4 puncte.





Ce spune Baremul





3. cate 2 puncte pentru explicarea modului de formare a oricarui cuvant obtinut prin conversiune si a oricarui cuvant obtinut prin derivare din ultimele trei strofe 2 x 2 p. = 4 puncte

- cate 1 p. pentru identificarea cuvintelor - 2 x 1 p. = 2 p.

- cate 1 p. pentru explicarea modului de formare a celor doua cuvinte (de exemplu: pierdut - adjectiv format prin conversiune din participiul verbului a pierde; voioasa - format prin derivare cu sufixul -os de la substantivul voie; licurici - format prin derivare cu sufixul -ici de la verbul a licari; clopotei - format prin derivare cu sufixul -el de la substantivul clopot; fiinta - format prin derivare cu sufixul -inta de la verbul a fi; alte - adjectiv pronominal nehotarat format prin conversiune din pronume nehotarat; picaturi - format prin derivare cu sufixul -atura de la verbul a pica, derivat, la randul lui, de la interjectia pic; frumusetea - format prin derivare cu sufixul -ete de la adjectivul frumos) - 2 x 1 p. = 2 p.





Foarte multi candidati au raspuns, insa, la cerinta privind modul de formare a unui cuvant derivat prin termenul "luminos", ceea ce specialistii ar considera gresit, intrucat vine din latinescul "luminosus" si nu ar fi derivat, motiv pentru care nu este prevazut nici in barem.





Profesor: Stiintific nu este corect, dar se poate identifica o radacina comuna





Problema e ca, in 2010 , acelasi termen "luminos" este dat, in barem , ca facand parte din familia cuvantului "lumina", deci ca fiind un derivat.





"El vine intr-adevar din "luminosus", dar in principiu se poate identifica o radacina. Ma gandesc ca nu o sa le taie cuvantul respectiv. Daca l-au mai dat in structuri in care ei (Centrul National de Evaluare si Examinare) au considerat ca este derivat, adica in familie lexicala, ar trebui sa il ia si acum. Stiintific ar trebui sa nu il ia", a explicat pentru Hotnews profesoara Ruxandra Achim de la Colegiul National "I.L.Caragiale" din Bucuresti.





Ministerul Educatiei: Nu ar trebui sa existe astfel de discrepante





Totodata, potrivit secretarului de stat din cadrul Ministerului Educatiei, Adriana Bucur, au fost inresgistrate mai multe sesizari luni si marti pe linia telefonica pusa la dispozitia pentru semnalarea eventualelor disfunctionalitati.





"Am adresat ieri o intrebare specialistilor, pentru ca am primit pe telverde doua solicitari in acest sens. Astept raspunul celor in masura sa dea un raspuns(...) Intr-adevar, nu ar trebui sa existe astfel de discrepante, sursele sunt aceleasi, dar nu pot condamna sau interveni in evaluarea acestor lucrari si sa solicit profesorilor sa tina cont de un barem din 2010", a declarat secretarul de stat in Ministerul Educatiei, Adriana Bucur, adaugand "Poate cei de la CNEE au un argument pentru care atunci cand au gandit subiectul asa".





Totodata, directorul CNEE, Marian Suta, a spus, pentru Hotnews, ca a cerut o nota informativa specialistilor, aceasta urmand sa fie transmisa presei in cursul zilei.





Intrebat ce se intampla in cazul lucrarilor in care termenul "luminos" nu a fost luat ca fiind raspuns corect de catre profesorii corectori, directorul CNEE a fost mai evaziv."Tot ce pot sa va spun este ca:1. Atat subiectul cat si baremul sunt corecte.2. Asa cum precizeaza si baremul, orice varianta corecta este punctata corespunzator. Evaluatorii sunt profesori de limba romana.3. Daca vor considera ca lucrarea lor nu a fost evaluata corect, elevii au posibilitatea sa depuna contestatii".Coordonatorii de la disciplina limba si literatura romana din cadrul CNEE precizeaza, potrivit unui raspuns scris transmis Hotnews de catre directorului institutiei, Marian Suta, ca "baremul nu prezinta solutii exhaustive, ci solutii cu titlul de exemplu. Mai mult, in barem se precizeaza, inca de la inceput, ca "se puncteaza oricare alte formulari/modalitati de rezolvare corecta a cerintelor"; prin urmare, orice raspuns corect poate fi punctat".O cititoare ne-a sesizat ca mai exista o incurcatura si la punctul 4 al subiectului al II-lea, unde elevilor li se cere sa precizeze funcția sintactica a 2 cuvinte, unul dintre acestea fiind cuvântul 'factor' din enunțul: "Acum se crede ca factorul limitator este rapiditatea".