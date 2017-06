Alina Petrescu: Sedinta de Guvern se amana pentru joi, premierul fiind convins ca atunci vor fi prezenti toti ministrii

Sedinta de Guvern programata pentru marti, ora 12.00, a fost amanata pentru joi, premierul fiind convins ca atunci toti ministrii vor fi prezenti, a declarat Alina Petrescu, purtator de cuvant al Guvernului. Reamintim ca sedinta de Guvern a fost amanata, din cauza unui blocaj institutional provocat de un secretar de stat de la Ministerul Justitiei, Mariana Mot, careia ministrul demisionar Tudorel Toader ii delegase atributiile. Mariana Mot pretinde ca i s-a facut rau si nu poate participa la sedinta de Guvern, prezenta acesteia fiind obligatorie, mai ales in conditiile in care Ministerul Justitiei trebuie sa avizeze majoritatea actelor normative, pentru a fi transmise la Monitorul Oficial.Mariana Mot este apropiata de seful PSD Olt, Paul Stanescu. Acesta, la randul sau, este unul dintre cei mai puternici sustinatori ai lui Liviu Dragnea.Practic, sedinta de Guvern nu se poate desfasura fara prezenta unui reprezentant al Ministerului Justitiei. Persoana careia ii delegase atributiile de ministru Tudorel Toader este Mariana Mot, care in acest moment nu este disponibila. In aceste conditii, sunt cautate solutii pentru delegarea atributiilor catre alta persoana.Mariana Mot este cunoscuta drept o apropiata a baonului de Olt, Paul Stanescu iar presa a scris despre ea ca a fost "moasa" lui "Judecator", unul din cei opt copii ai interlopului Bercea Mondial. Fiul judecatoarei Marian Mot este fostul deputat PSD Emil Mot, intre timp ales primar de Slatina. A fost detasata in ianuarie la Ministerul Justitiei de la Curtea de Apel Craiova, unde este judecator. Vezidetalii.Pe ordinea de zi a sedintei de Guvern de marti nu se afla proiecte de acte normative care nu suporta amanare, insa acest blocaj, ca si cel generat de fostul secretar general al Guvernului, arata vulnerabilitatile acestui guvern.