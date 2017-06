Iohannis, premiat la Berlin cu “Ordinul Sfantului Gheorghe”

Presedintele Klaus Iohannis a primit, marti, la Berlin, Ordinul Sfantului Gheorghe, acordat de Balul Operei "Semper" din Dresda, intr-o ceremonie care a fost amanata initial in februarie, din cauza protestelor din Romania, informeaza News.ro. Seful statului a spus ca nu a putut pleca atunci din tara, pentru ca avea o "datorie morala" de a-i sustine pe manifestantii care au aparat statul de drept.





In ultimii 12 ani, acest Ordin a mai fost acordat unor personalitati culturale, precum actorii Gerard Depardieu si Roger Moore, dar si unor politicieni precum Manuel Barroso, Jean Claude Juncker, Vladimir Putin si ultimilor doi presedinti germani.





"Sunteti apreciat pentru ca sunteti un om onest, care asculta cu atentie, care cantareste lucrurile, care vrea sa convinga si care ia decizii pragmatice. Ati demonstrat si ca in conditii dificile va asumati raspunderea. (...) Ati fost ales pentru ca ati vrut sa puneti in prim plan tara dumneavoastra", a spus Frey.





Presedintele Iohannis a spus ca primeste cu mare placere acest ordin, dedicandu-l prieteniei romano-germane, dar si poporului roman si Romaniei. El a explicat ca nu a putut fi la Dresda in februarie pentru a primi distinctia din cauza situatiei din tara.





"Pe 3 februarie nu am putut participa la seara de gala de la Dresda, dar am avut motive intemeiate. Concetatenii mei au protestat in acele zile. Statul de drept si democratia au fost aparate prin aceste demonstratii. Eu am simtit ca este datoria mea morala sa fiu alaturi de ei", a afirmat seful statului.





Distinctia a fost acordata la Ambasada Romaniei din Berlin, in prezenta ambasadorului Emil Hurezeanu.