Lider UDMR: Votarea motiunii nu mai este posibila

"Din moment ce intelegerea de ieri nu mai este in picioare, din moment ce PSD a propus retragerea de pe ordinea de zi a tuturor proiectelor de legi pe care le-am stabilit ieri la discutiile de dimineata, nu avem niciun fel de motiv sa ne implicam in aceasta cearta interna a PSD", a afirmat marti parlamentarul UDMR, citat de Agerpres.Referitor la prezenta in sala a parlamentarilor UDMR la dezbaterea motiunii de cenzura, Tanczos Barna a aratat: "Vom decide la sedinta celor doua grupuri parlamentare din Camera Deputatilor si Senat ale UDMR. Orice varianta este posibila, mai putin votarea motiunii. Se va lua in jumatate de ora aceasta decizie".UDMR si-a schimbat pozitia dupa ce PSD a renuntat sa le mai sustina proiectele.