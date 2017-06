Presedintii Iohannis si Steinmeier au discutat despre Brexit, NATO si aderarea Romaniei la Schengen

Presedintele Klaus Iohannis a discutat, luni, cu presedintele german Frank-Walter Steinmeier despre procesul de negociere asociat Brexit si despre efectele sale, dar si despre importanta aderarii Romaniei la spatiul Schengen. Au fost abordate si evolutiile de tip demografic la nivelul UE, pentru care sunt necesare solutii si masuri comune, dar si aspecte privind integrarea sociala."Presedintele Frank-Walter Steinmeier, Presedintele Klaus Iohannis a evidentiat importanta consolidarii, pe viitor, a dialogului bilateral pe toate palierele relevante." A fost evocat cu placere, in discutia inaltilor demnitari, momentul aderarii Romaniei la UE, in 2007, cand actualul Presedinte Federal, in calitatea sa de Ministru al Afacerilor Externe, a vizitat Romania, reprezentand Presedintia rotativa germana a Consiliului Uniunii Europene.

Cei doi inalti oficiali si-au exprimat satisfactia pentru dinamica relatiei economice, Germania fiind primul partener comercial al Romaniei si unul dintre cei mai mari investitori. Presedintele Klaus Iohannis a aratat ca prezenta companiilor germane pe piata romaneasca este extrem de binevenita, ele contribuind in mod substantial la dezvoltarea economiei romanesti." Ambii presedinti au apreciat situatia minoritatii germane din Romania si a comunitati romanesti din Germania, bine integrata in societatea germana.", potrivit presindency.ro.

In ceea ce priveste temele europene, Presedintii Romaniei si Germaniei au discutat despre procesul de negociere asociat Brexit si despre efectele sale. De asemenea, Presedintele Klaus Iohannis a reiterat importanta aderarii Romaniei la spatiul Schengen. Au fost abordate si evolutiile de tip demografic la nivelul UE, pentru care sunt necesare solutii si masuri comune, dar si aspecte privind integrarea sociala.

Totodata, cei doi Presedinti au discutat teme de interes privind cooperarea regionala, precum si evolutiile din Balcanii de Vest, cu accent pe "importanta asigurarii stabilitatii in regiune si a continuarii apropierii de UE pe baza aderarii practice la valorile Uniunii si implementarii acestora."

Presedintele Romaniei a reiterat importanta vitala a soliditatii relatiei transatlantice si a evidentiat necesitatea cooperarii dintre UE si SUA in vederea identificarii unor solutii viabile pentru problemele comune ale celor doua parti.

Iohannis a adaugat ca trebuie inteles faptul ca relatia transatlantica nu este o optiune politica sau diplomatica, ci ea sta la "baza civilizatiei noastre de tip democratic", potrivit news.ro.



Presedintele a mai spus ca acest parteneriat este "vital" pentru UE. "Suntem de aceeasi parere, ca nu trebuie sa optam intre NATO si Uniunea Europeana, ci trebuie sa colaboram. Aceste lucruri vor duce, dupa opinia noastra, la imbunatatirea intregii situatii in care ne aflam", a spus el.