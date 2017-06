Parchetul General deschide dosar penal cu privire la inregistrarile audio din sedinta DNA

"Uncheselu, stiti ce-mi doresc: sa 'decapati' institutional in dosarul ala cu casele si sa ajungem la domnul premier care a semnat contractele alea."

"Dar altceva ma ingrijoreaza, ca la astia cu dosarele vechi, fiecare stiti ce aveti. Ma ingrijoreaza de ce nu-i inhatam!"

"Eu dupa decizia Curtii Constitutionale mi-as fi dorit sa iesim cu un dosar cu un ministru, ca ma gandesc ca totusi presam. Sau, ma rog... ceva dosare importante"

"Iar colegii au dovedit ca s-au depus documente in procesul legislativ si Curtea a venit si... aoleu, manca-ti-as gura... Patesc ca (...) de la Constanta..."

"Ca urmare a sesizarii transmise de catre Directia Nationala Anticoruptie, pe rolul Sectiei de urmarire penala si criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie s-a inregistrat o cauza avand ca obiect savarsirea infractiunii prev. de art. 268 alin. 2 din Codul penal, respectiv inducerea in eroare a organelor judiciare, constand in producerea sau ticluirea de probe nereale in scopul de a dovedi existenta unei fapte prevazute de legea penala ori savarsirea acesteia de catre o anumita persoana", a informat Parchetul General.pentru a aprecia daca se impune sesizarea din oficiu pentru infractiunea de inducere in eroare a organelor judiciare, dupa ce RTV a difuzat duminica seara inregistrari audio atribuite Laurei Codruta Kovesi."Sesizarea a fost intemeiata pe faptul ca inregistrarile ce contin un amestec de fragmente reale cu sintagme obtinute prin colationare risca sa conduca la acreditarea unei idei false si anume ca procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie ar da ordine ca procurorii sa investigheze anumite persoane sau sa directioneze ancheta intr-un anumit sens", argumenteaza DNA.pentru infractiunea de folosire, "in orice mod, direct sau indirect, de informatii ce nu sunt destinate publicitatii ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informatii"."Sesizarea a fost intemeiata pe faptul ca la sedintele cu procurorii din sectiile operative se discuta aspecte ce tin de managementul intern al acestei unitati de parchet, imprejurari care nu sunt destinate publicitatii", explica DNA.DNA reafirma ca respectivele inregistrari "nu sunt autentice" si "contin o serie de fragmente realizate prin juxtapunere, menite a altera continutul real al afirmatiilor enuntate de procurorul sef al Directiei Nationale Anticoruptie in diverse imprejurari, cum ar fi sedinte publice ori sedinte de lucru cu procurorii sectiilor operative".Potrivit sursei citate, "intre fragmentele care se aud pe inregistrari au fost intercalate o serie de sintagme care nu apartin procurorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dar si anumite expresii licentioase pe care nu le-a folosit si nu le foloseste".DNA citeaza ca exemple de "fragmente vadit nereale":Tot luni, procurorii DNA au sesizat si Inspectia Judiciara, afirmand ca "respectiva compilatie de inregistrari a fost confectionata si utilizata in scopul evident de a crea o perceptie falsa fata de modul in care se desfasoara activitatea Directiei Nationale Anticoruptie si in scopul de a slabi capacitatea acesteia de a a-si indeplini atributiile prevazute de lege".DNA explica faptul ca "o parte a acestor inregistrari par a fi facute in contextul organizarii a doua sedinte de analiza, ambele la data de 30 martie 2017, la care au participat, in mod separat, procurorii din cadrul a doua sectii operative din cadrul Structurii Centrale: Sectia de combatere a coruptiei si Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie".Potrivit celor doua procese verbale intocmite, in cadrul acelor sedinte, la care, alaturi de doamna Laura Codruta Kovesi au participat si cei doi adjuncti ai Directiei Nationale Anticoruptie, s-a discutat despre "operativitatea solutionarii cauzelor, ritmicitatea in administrarea probelor, respectarea cu strictete a normelor de procedura penala", potrivit sursei citate. Totodata, Laura Codruta Kovesi a cerut procurorilor cu functii de conducere monitorizarea cauzelor mai vechi si verificarea cu regularitate a ritmicitatii in efectuarea urmaririi penale, aspecte care "tin de exercitarea fireasca si responsabila de catre procurorul sef a atributiilor sale manageriale prevazute de Regulamentul de Ordine Interioara al Directiei Nationale Anticoruptie".