Martor intr-un dosar in care este judecat Radu Mazare: Era un fel de secret public in Constanta ca autorizatiile de construire se plateau 

Theresia Wilfinger, reprezentanta unei firme austriece care dorea sa construiasca un mall in Constanta, a spus, luni, la instanta suprema, in dosarul "Polaris", in care este judecat fostul primar din Constanta Radu Mazare, ca a semnat un contract de publicitate cu societatea SOTI controlata de Sorin Strutinsky in valoare de un milion de euro, desi initial a fost vorba ca valoarea contractului sa fie de 450.000 de euro, si a dedus ca aceasta suma acopera inclusiv emiterea autorizatiilor de construire, acest fapt fiind un fel de "secret public" in Constanta, cand primar era Radu Mazare, transmite News.ro.

Martorul a povestit in fata judecatorilor de la instanta suprema ca un intermediar i-a recomandat un arhitect care sa se ocupe de obtinerea de autorizatii pentru constructia imobilului.

"Aveam nevoie de un arhitect si atunci Tudorel Dobre (un intermediar de la care martorul a cumparat terenul - n.r.) l-a recomandat pe Felix Arsene pentru a obtine autorizatia de construire.Nu stiu ce legatura era intre Strutinsky si Arsene. Mi-au spus ca este nevoie de un contract de publicitate ca s-a deschis un mall. Asa s-au gandit ei. Firma care a participat la discutie, SOTI, a domnului Strutinsky, a spus asta. Nu mai tin minte daca Strutinsky a fost la prima sau la a doua intalnire", a aratat Theresia Wilfinger.

In continuare, martorul a precizat ca daca initial a fost vorba de un contract in suma de 450.000 de euro, intr-un final s-a semnat un contract pentru un milion de euro. "A fost intai vorba de 450.000 euro, apoi de un milion si eram sub presiune din cauza concurentei. A fost incheiat contractul pe un milion euro. In orice caz, contractul a fost incheiat si autorizatia a fost obtinuta", a continuat Willfinger.

Intrebata de judecator cu cine a semnat contractul, ea a aratat ca Sorin Strutinsky a fost beneficiarul. "Dobre a spus ca acel contract trebuie incheiat cu Strutinsky, care reprezenta firma SOTI, despre care mi s-a spus ca e o firma de publicitate. Ne-am gandit ca e nevoie de acest contract. Nu ni s-a spus chiar direct ca daca incheiem contractul vom primi mai repede autorizatia", a mai aratat reprezentantul firmei austriece.

Chestionata daca a dedus ca suma este asa mare deoarece publicitatea proiectului acoperea si eliberarea autorizatiilor, Willfinger a aratat ca da, deoarece acesta era "un fel de secret public in Constanta".

"Dobre l-a indicat pe Strutinsky ca fiind persoana cu care trebuie sa fie incheiat acest contract de publicitate. M-am gandit ca e o legatura intre incheierea contractului si obtinerea mai rapida a autorizatiilor deoarece suma era mare. Pentru un astfel de contract, pentru faza de inceput in care se afla proiectul, suma potrivita s-ar fi situat intre 250.000-300.000 de euro", a continuat martorul.