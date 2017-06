Necolaiciuc ramane in inchisoare. Tribunalul Constanta i-a respins contestatia, decizia este definitiva

Tribunalul Constanta a admis insa cererea lui Necolaiciuc de sesizare a Curtii Constitutionale in cazul unor prevederi din Legea nr.254/2013 privind executarea pedepselor si a masurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare in cursul procesului penal.Tribunalul Constanta a decis respingerea, ca nefondata, a contestatiei lui Mihai Necolaiciuc impotriva deciziei luate in 11 aprilie, de Judecatoria Medgidia, prin care i-a fost respinsa cererea de liberare conditionata.Decizia instantei este definitiva, iar Mihai Necolaiciuc va ramane in penitenciar.Fostul director general al CFR Mihai Necolaiciuc a fost condamnat definitiv, in 23 noiembrie 2016, de Curtea de Apel Bucuresti, la opt ani de inchisoare, in dosarul in care este acuzat de abuz in serviciu, prejudiciul produs companiei feroviare de catre Necolaiciuc si mai multi fosti sefi din CFR si administratori de firme fiind de aproape 57 de milioane de euro.Din pedeapsa lui Necolaiciuc va fi scazuta perioada in care a stat in arest preventiv, respectiv din 17 iunie 2009 pana in 26 ianuarie 2012, si perioada din 17 octombrie 2014 pana in 17 iulie 2015, cand a fost eliberat conditionat din executarea unei alte pedepse, de patru ani si sase luni inchisoare, la care a fost condamnat definitiv in 17 octombrie 2014.