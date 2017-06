Kovesi a cerut in 31 martie 2017 control intern legat de dosarele mai vechi de 4 ani

Controlul a fost dispus la doua sectii operative din cadrul DNA: Sectia de combatere a coruptiei si Sectia de combatere a infractiunilor asimilate infractiunilor de coruptie.La una din cele doua sectii s-a constatat ca sunt in lucru 42 de cauze mai vechi de 4 ani de la inregistrare, 30 de cauze mai vechi de 5 ani de la inregistrare, 22 de cauze mai vechi de 6 ani de la inregistrare, 8 cauze mai vechi de 7 ani de la inregistrare si 2 cauze mai vechi de 8 ani de la inregistrare, arata DNA.Printre problemele care impiedica solutionarea unor dosare se numara: efectuarea unor expertize si constatari de specialitate, un volum ridicat de acte de urmarire penala necesare, lipsa unor raspunsuri la cereri de asistenta judiciara internationala, sustragerea unor persoane de la urmarire penala si efectuarea formalitatilor pentru trimiterea in judecata in lipsa, incarcatura mare de dosare pe procuror.