Inalta Curte: Darius Valcov le-a spus judecatorilor ca ii este rau, acestia i-a dat voie sa plece. Urmatorul termen a fost dat pentru 4 septembrie

Valcov s-a prezentat luni la instanta suprema, insa el a cerut permisiunea sa paraseasca sala de judecata, motivand ca se simte rau. Instanta a fost de acord ca el sa plece, urmand sa fie audiat de judecatori la termenul din 4 septembrie.Atat la intrare, cat si la iesirea din sediul instantei, Valcov a refuzat sa raspunda intrebarilor puse de jurnalisti, care doreau sa afle modul in care el a intocmit raportul de evaluare a ministrilor din Guvernul Grindeanu.La acest termen al procesului a fost audiat Minel Prina, fost viceprimar si primar al municipiului Slatina.Inca de la inceputul declaratiei, Minel Prina le-a spus judecatorilor ca isi recunoaste faptele si ca o sa regrete "cate zile o avea". El a explicat ca, pe cand era viceprimar, Primaria Slatina a depus documentatia pentru accesarea de fonduri europene pentru modernizarea strazilor si a retelei de apa, iar firma care a castigat contractele, Tehnologica Radion, a dat asigurari ca nu vor fi probleme in efectuarea lucrarilor. Dupa numai 6 luni, sefii de proiecte din Primarie au venit si i-au spus ca au inceput sa apara intarzieri si lucrarile nu sunt de calitate.Prina sustine ca i-a adus la cunostinta primarului de atunci din Slatina, Darius Valcov, iar acesta i-a dat numarul de telefon al patronului de la Tehnologica Radion, Theodor Berna, pentru a discuta direct.Fostul viceprimar a relatat ca, la un moment dat, l-a primit pe Berna la el in birou, iar acesta i-a inmanat un biletel, pe care scria ca are o promisiune financiara pentru Valcov "si nu poate sa-l mai ajute cu cash" si daca este posibil ca banii sa fie dati prin intermediul unei firme."Am ramas surprins. Atunci am auzit de comisionul de 20 la suta. M-am intalnit cu Ramba si i-am cerut sa tina el legatura cu Berna. Nu am primit nicio suma de bani de la Berna pentru Valcov. Recunosc ca i-am cerut lui Ramba sa se intalneasca cu Berna pentru o serie de tranzactii, pentru ca Valcov sa obtina comisionul de 20 la suta, fapta pe care o voi regreta tot timpul. Comisionul de 20 la suta am avut reprezentarea ca este mita (...). In 2015, mi-am dat demisia din functia detinuta in cadrul Primariei Slatina, lucru pe care ar fi trebuit sa-l fac in 2009. Sunt fericit si impacat cu mine ca am facut acest pas", a mai spus Prina.In acest dosar, alaturi de Valcov sunt judecati Lucian Petrut Susala (fost sofer al lui Darius Valcov), Minel Prina, fost primar si viceprimar al municipiului Slatina, Petre Bogdan Timofte si Constantin Tomescu.Procurorii DNA sustin ca, in cursul anului 2009, Theodor Berna, administratorul companiei Tehnologica Radion, l-a contactat pe Darius Valcov, la acea data primar al municipiului Slatina, caruia i-a propus, ca in schimbul oferirii sprijinului in influentarea factorilor de decizie din cadrul autoritatii contractante (SC Compania de Apa Olt SA), in vederea castigarii unor licitatii de lucrari pentru obiective situate in Slatina, Scornicesti, Piatra Olt si Draganesti sa ii dea 20% din valoarea sumelor incasate, conform contractelor de executie a respectivelor lucrari.