Sevil Shhaideh a ajuns la Palatul Victoriei, pentru sedinta pregatitoare de Guvern, in conditiile in care nu mai are cui sa delege atributiile sale

Reamintim demisiile lui Sevil Shhaideh si a lui Carmen Dan au ajuns vineri Palatul Cotroceni, alaturi de propunerile ca premierul si Augustin Jianu sa ocupe, interimar, portofoliile Internelor, respectiv Dezvoltarii. In conditiile in care aceste demisii nu au fost inca semnate de catre presedinte, acesta aflandu-se intr-o vizita oficiala in Germania, Sevil Shhaideh si Carmen Dan sunt obligate sa-si desfasoare in continuare activitatile de ministru.Sevil Shhaideh nu poate nici macar sa-si delege atributiile, dupa ce premierul a demis 12 secretari de stat, subsecretari de stat, secretarul general si secretarii generali adjuncti, deciziile fiind publicate duminica in Monitorul Oficial.Avand in vedere aceste decizii, Sevil Shhaideh a anuntat ca-i va face plangere penala premierului Sorin Grindeanu, potrivit Antena 3. Shhaideh il acuza pe Grindeanu ca a declarat ca voia sa foloseasca proiectele din Programul National de Dezvoltare Locala pentru a-i controla pe liderii locali inaintea motiunii de cenzura.