Alba: Persoane cu handicap vizual grav au obtinut permise de conducere

Potrivit unui comunicat citat de Agerpres, Agentia Judeteana pentru Plati si Inspectie Sociala (AJPIS) desfasoara in perioada martie - septembrie campania 'Controlul bazat pe evaluarea riscurilor (constituirea profilului de risc) al beneficiarilor incadrati intr-un grad de handicap (BGH)', al carei obiectiv specific este reducerea erorii si fraudei prin efectuarea de inspectii tematice privind stabilirea si acordarea beneficiilor de asistenta sociala persoanelor incadrate intr-un grad de handicap.Prima etapa a controlului a vizat verificarea eligibilitatii persoanelor cu certificate de incadrare si tip de handicap, beneficiare de indemnizatiile corespunzatoare, dintr-un esantion format din 40 de persoane, precum si colectarea informatiilor referitoare la beneficiarii care obtin drepturi ca urmare a neincadrarii corespunzatoare in grad si tip de handicap.Echipa de control a constatat inexistenta dosarelor care au stat la baza incadrarii in grad de handicap pentru un numar de 7 persoane incadrate intr-un grad de handicap, care detin certificate de incadrare in grad de handicap, eliberate inainte de anul 2000, precum si 2 persoane incadrate in gradul grav de handicap (vizual), care au obtinut permise auto, ulterior incadrarii in grad si tip de handicap.In aceste conditii, inspectorii sociali au propus spre reevaluare un numar de 9 persoane de catre Comisia Superioara de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap, urmand ca, in functie de rezultatul evaluarii, sa se confirme sau nu suspiciunea incadrarii necorespunzatoare in grad de handicap si primirea de drepturi necuvenite.