Directorul Festivalului de Teatru de la Sibiu, la finalul evenimentului: Cred ca e important ca ceea ce facem noi aici sa fie multiplicat, dar nu furat

Directorul Festivalului International de Teatru de la Sibiu (FITS), Constantin Chiriac, a declarat, duminica noapte, la finalul celei de-a XXIV-a editii a manifestarii, ca deja s-a intrat in linie dreapta pentru editia aniversara de anul viitor, iar ceea ce se intampla la Sibiu pe durata festivalului "e important sa fie multiplicat, dar nu furat", scrie news.ro.Ce-a de-a XXIV-a editia a FITS s-a incheiat, duminica noapte, cu un grandios foc de artificii si cu un spectacol de strada care a adunat zeci de mii de spectatori.Desi intreaga zi a fost ploioasa, iar mare parte din tara s-a aflat sub cod galben de ploi, directorul FITS a anuntat ca niciun spectacol nu a fost anulat."Ultima seara de festival, cu cer senin, caruia ii multumesc ca a facut sa nu anulam niciun spectacol. Peste tot au fost anuntate furtuni, vijelii, ploi, nenoriciri. Ati vazut ca Sibiul a fost protejat de aplauzele, de caldura si de frumusetea spectacolelor", a declarat Constantin Chiriac.El a precizat ca "deja s-a intrat in linie dreapta" cu editia aniversara din 2018, iar unul dintre cei care au primit o stea pe Aleea Celebritatilor in actuala editie - Robert Wilson - si-a anuntat intentia de a participa in festival cu trei spectacole."Mi-ar face mare placere sa pot face parte din editia aniversara de 25 de ani a Festivalului", i-a transmis actorul Robert Wilson directorului FITS.In plus, Constantin Chiriac a afirmat ca ar vrea ca exemplul festivalului de la Sibiu sa fie multiplicat."Cred ca e important ca ceea ce facem noi aici sa fie multiplicat, dar nu furat . E important ca fiecare comunitate sa isi faca evenimentele care vin din profunzimea ei", a subliniat Chiriac.Editia din acest an a FITS a reunit peste 3.500 de artisti din 71 de tari, in peste cinci sute de evenimente si a adunat, zilnic, peste 68.000 de spectatori.Editia aniversara, a XXV-a, a FITS va avea loc in perioada 8 - 17 iunie 2018.