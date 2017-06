Tudorel Toader: Ca ministru al justitiei nu am parghiile de a verifica veridicitatea inregistrarilor atribuite lui Kovesi

"Am vazut si eu aseara in spatiul public aceasta dezbatere, aceasta controversa destul de intensa cu privite la acele dialoguri pe care le-ar fi purtat doamna Kovesi”, a spus Toader, adaugand ca el, ca ministru al justitiei, nu are parghiile necesare pentru a afla daca sunt reale."Ce pot sa fac: voi urca acum in birou, voi astepta sa se faca ora 8.30, voi chema directia de resort, vom sesiza Inspectia Judiciara”, adaugand ca, daca nici Inspectia Judiciara nu poate da un raspuns “vom gasi celelalte solutii legale, procedurale”“Sa asteptam verificarile necesare functie de care vom lua masurile care pot si trebuie luate”, a mai spus ministrul.