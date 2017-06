Purtatorul de cuvant al Guvernului, Alina Petrescu, despre inregistrarile atribuite Codrutei Kovesi: Este important sa se dovedeasca daca sunt sau nu autentice

Alina Petrescu afirma ca este ''imbucurator'' anuntul facut de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, privind sesizarea inspectiei judiciare ''in legatura cu afirmatiile aparute in spatiul public referitoare la solicitarea dnei L.C. Kovesi de a se ajunge la premierul S. Grindeanu'', potrivit Agerpres.''Nu putem sa avem nicio reactie directa la aceste inregistrari, important este sa se dovedeasca daca ele sunt sau nu autentice. Anuntul domnului ministru al Justitiei este unul imbucurator, exact asta trebuie sa se intample. Autoritatile care au competente sa verifice aceste inregistrari, sa vada daca ele sunt sau nu autentice. Daca sunt autentice, care sunt efectele si ce ar trebui sa urmeze. Autoritatile care au aceste competente in acest domeniu vor face toate verificarile. Eu nu pot face niciun fel de comentariu pe fond pana cand nu se dovedeste daca inregistrarile sunt sau nu reale'', a declarat Alina Petrescu, duminica seara, la Antena 3.Romania TV, post controlat de Sebastian Ghita, a difuzat duminica seara o inregistrare audio atribuita sefei DNA, Laura Codruta Kovesi, in care o voce feminina este auzita cerandu-i lui "Uncheselu" sa "decapeze institutional" in dosarul "cu casele" pentru a ajunge la "domnu' premier". Din inregistrare nu se poate deduce despre ce premier ar fi vorba."Uncheselu, stiti ce imi doresc, sa decapati institutional in dosarul ala cu casele si sa ajungem la domnu' premier decapati institutional in dosarul ala cu casele si sa ajungem la domnu' premier care a semnat contractele alea", se aude aceasta voce.Inregistrarea aparuta in spatiul public, in care sefa DNA, Laura Codruta Kovesi, ar da ordine procurorilor din subordinea sa ''sa ajunga la premier'', contine fragmente intre care au fost intercalate sintagme menite sa distorsioneze continutul celor spuse, a declarat duminica seara purtatorul de cuvant al Directiei Nationale Anticoruptie, Livia Saplacan.''Inregistrarea contine fragmente care au fost rostite de procurorul sef in mod public ori la sedintele de lucru cu procurorii unei sectii operative. Intre fragmentele respective au fost intercalate o serie de sintagme care nu ii apartin si care sunt menite sa distorsioneze grav continutul celor spuse'', a declarat pentru purtatorul de cuvant al DNA, Livia Saplacan, pentru Agerpres.Prezent la Antena 3 in timp ce era difuzata aceasta inregistrare, Victor Ponta a declarat ca este vorba de premierul Sorin Grindeanu: "Cred ca m-am lamurit, e vorba de scandalul cu casele de la Timisoara"."In tara in care primul ministru Ponta a fost executat probabil tot pe baza unui ordin de catre acelasi procuror, maine dl ministru al Justitiei va avea o reactie. Cu siguranta ca vom vorbi despre acest lucru (cu premierul Grindeanu). Inteleg ca prim ministrii sunt vizati. Oricine mai zice acum cum e Grindeanu protejat de sistem minte!", a adaugat Ponta.In opinia acestuia, "nici PSD-ul domnului Dragnea nici PSD-ul dl Grindeanu nu aveau puterea de a o inregistra pe doamna Kovesi".In luna februarie, o parte a presei a scris ca Sorin Grindeanu ar putea fi vizat de o ancheta a DNA legata de vanzarea a aproape 1.000 de imobile nationalizate. Ancheta ar viza mai multi functionari din primaria Timisoara, in conditiile in care Sorin Grindeanu a fost viceprimar in perioada iunie 2008 - decembrie 2012."Am vazut ca se tot spune in spatiul public cum ca am vreo legatura cu un dosar. Este o manipulare deja suspecta. Nu am raspuns niciodata cand am fost viceprimar al orasului de domeniul patrimoniului orasului. Lucrurile sunt cat se poate de clare", a reactionat atunci Grindeanu, citat de news.ro.In luna martie, Traian Basescu afirma ca procurorii DNA s-ar fi adunat la un team building la Cheile Gradistei.Antena 3 a prezentat duminica seara un fragment dintr-un interviu mai vechi cu Sorin Grindeanu, in care acesta afirma ca nu a avut reponsabilitati legate de retrocedari ca viceprimar al Timisoarei: "N-am avut responsabilitati de acest tip", a declarat Sorin Grindeanu. RTV a prezentat o o inregistrare audio, preluata si de Antena 3, prezentata ca fiind purtata intre Laura Codruta Kovesi si procurorul Jean Nicolae Uncheselu si in care vocea feminina este auzita spunand: "Stiti ce imi doresc, sa decapati institutional in dosarul acela cu casele si sa ajungem la domnul premier care a semnat contratele alea."Sorin Grindeanu a mai spus in interviu ca, in calitate de viceprimar al Timisoarei, "am colaborat bine cu ambii primari" (Ciuhandu si Robu - n.red.)Sorin Grindeanu a mai spus ca "Nu cred foarte mult in aceasta tactica, dar nu am niciun fel de apasare. Ma uit in ochii dumneavoastra si nu am niciun fel de apasare si nu am ce sa ascund."