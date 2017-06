Cod galben de ploi si vijelii valabil in 17 judete pana duminica la ora 23.00

In Dobrogea, nord-estul Munteniei, precum si in zona Carpatilor de Curbura, a Carpatilor Meridionali si local in Muntii Apuseni vor fi averse ce vor avea si caracter torential, descarcarcari electrice, intensificari ale vantului si izolat grindina, fiind vizate 17 judete.In aceste zone se vor inregistra cantitati de apa care vor depasi 20 de litri pe petru patrat, iar izolat pot ajunge pana la 40 de litri pe metru patrat.Meteorologii precizeaza ca astfel de fenomene se vor semnala local si in sud-estul si centrul Munteniei, in Moldova, Transilvania si in restul zonei de munte, dar numai pe arii restranse se vor cumula cantitati de apa de peste 20 - 25 de litri pe metru patrat.Administratia Nationala de Meteorologie a emis si o informare potrivit careia de duminica seara pana luni la ora 06.00 se vor inregistra ploi moderate cantitativ in Dobrogea si local in Muntenia, zona Carpatilor Meridionali si de Curbura, iar cantitatile de apa vor depasi pe arii restranse 20 - 25 de litri pe metru patrat si izolat, indeosebi in estul si sudul judetului Constanta, 35 - 40 de litri pe metru patrat.