Evaluarea Nationala 2017. Peste 144.000 de elevi sunt asteptati sa sustina examenul de la finalul clasei a VIII-a. Ministerul Educatiei a pune la dispozitie o linie telefonica pentru semnalarea eventualelor disfucntionalitati

Peste 144.000 de asbolventi ai claselor a VIII-a sunt asteptati, luni, sa sustina prima proba scrisa a Evaluarii Nationale, la Limba si literatura romana, a anuntat Ministerul Educatiei intr-un comunicat de presa. Miercuri va avea loc proba la Matematica, iar joi elevii minoritatilor nationale care au urmat cursurile in limba materna vor sustine proba scrisa la Limba si literatura materna. Totodata, MEN a anuntat deschiderea unei linii telefonice pentru semnalarea eventualelor disfunctionalitati.









Conform datelor centralizate de Ministerul Educatiei Nationale, s-au inscris, la Evaluarea Nationala, 144.890 de candidati (144.740 de candidati din seria curenta si 150 din seria anterioara). Probele vor fi organizate in 4.164 de centre dupa urmatorul calendar:





Luni - 19 iunie - Limba si literatura romana

Miercuri - 21 iunie- Matematica

Joi - 22 iunie - Limba si literatura materna





Afisarea primelor rezultate este programata pe 26 iunie, pana la ora 16.00. Contestatiile pot fi depuse in aceeasi zi, pana la ora 20:00. Rezultatele finale vor fi comunicate in data de 30 iunie in centrele de examen si pe evaluare.edu.ro.





In vederea semnalarii unor posibile (dar nedorite) disfunctionalitati in derularea EN VIII 2017, Ministerul Educatiei Nationale pune la dispozitia celor implicati in acest examen, incepand de luni, 19 iunie, linia TELVERDE 0800801100 (numar de telefon apelabil gratuit). Numarul 0800801100 va fi disponibil zilnic, pe toata durata desfasurarii examenului, intre orele 8:00 -16:00 (luni-joi) si 8:00-14:00 (vineri).