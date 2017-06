Copacii doborati de vant au ranit doua persoane in Buftea si Voluntari

Doua persoane au fost ranite in timpul furtunii de sambata seara, in localitatile Buftea si Voluntari, dupa ce au fost lovite de copaci doborati de vantul puternic. Una dintre victime, care a fost preluata de o ambulanta, a suferit traumatisme la picioare, fiind ranita in timp ce se afla in parcul de la Palatul Stirbey, unde avea loc un concert sustinut de Gasca Zurli, la care luau parte cateva mii de persoane, relateaza News.ro.





Potrivit directorului Serviciului de Ambulanta Bucuresti-Ilfov, Alis Grasu, in timpul furtunii au fost ranite o femeie si un barbat din Voluntari. Barbatul se afla la volanul masinii, cand un copac a cazut peste autoturismul sau, el fiind ranit usor la cap, fara a fi necesar sa fie dus la spital.

In schimb, femeia a suferit un traumatism toracic si traumatisme la picioare si a fost transportata la spital cu o ambulanta. Ea a fost ranita dupa ce un copac a fost rupt de vantul puternic, in timp ce se afla in parcul de la Palatul Stirbey, unde avea loc un concert sustinut de Gasca Zurli, la care luau parte cateva mii de oameni.

La scurt timp, evenimentul a fost intrerupt. De altfel, Gasca Zurli a anuntat, sambata seara, pe Facebook, ca s-a decis intreruperea Festivalului Zurlandia din cauza furtunii declansate in orasul Buftea. "Din motive de securitate, toate activitatile ce se desfasoara in cadrul festivalului se suspenda pana la noi informatii. O furtuna extrem de violenta s-a declansat in jurul orei 16.00 asupra Domeniului Stirbey, cu ploi torentiale. Un copac a cazut din pricina vantului puternic, ranind o femeie. Aceasta a fost imediat preluata de catre un echipaj SMURD si dusa la spital. Medicii sustin ca viata nu i-a fost pusa in pericol. Festivalul Zurlandia revine pe 18 iunie, pe Domeniul Stirbey din Buftea. In urma inspectiei efectuate de Jandarmeria Romana si organizatori s-a decis ca festivalul sa fie reluat maine. Zonele afectate de furtuna au fost izolate. Autoritatile ne asigura ca ne putem desfasura activitatile in cele mai bune conditii", mentioneaza sursa citata.

Ploile torentiale au produs inundatii in mai multe judete, in timp ce in Capitala 28 de copaci au cazut pe carosabil, in timpul furtunii de sambata seara, avariind patru autoturisme, au anuntat reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU).

Administratia Nationala de Meteorologie a emis avertizari cod galben de averse de ploaie, descarcari electrice si intensificari ale vantului pentru sambata seara in Bucuresti si in mai multe judete.