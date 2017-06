Presedinta Uniunii Judecatorilor catre SGG: Cine din cadrul acestei institutii a intrat in arhiva SIPA si pe cine va delega noua conducere sa intre mai departe in arhiva? Ponta: Nicio decizie nu va fi luata fara o consultare cu reprezentanţii magistraţilor

Presedintele UNJR, judecatoarea Dana Girbovan, spune ca "in aceste momente de nebuloasa politica o comisie formata numai din oameni numiti politic si sub autoritate politica intra in arhiva SIPA si au, implicit, acces necontrolat la informatiile de acolo" si intreaba noua conducere a SGG cine din aceasta institutie, dupa publicarea HG 410/2017, a intrat in arhiva SIPA si pe cine va delega sa intre mai departe in arhiva. Noul sef al SGG, fostul premier Victor Ponta, ii raspune lui Girbovan asigurand-o ca "absolut nicio decizie nu va fi luata fara o serioasa consultare cu reprezentantii magistratilor", relateaza News.ro.





Presedintele UNJR, judecatoarea Dana Girbovan , spune ca ceea ce se intampla in aceste zile pe scena politica confirma, o data in plus, justetea motivelor pentru care UNJR si AMR s-au impotrivit modului in care ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a initiat si elaborat hotararea de guvern, asumata de Guvernul Grindeanu, prin care arhiva SIPA va fi inventariata din nou.

Ea aminteste, intr-un mesaj postat sambata pe Facebook, ca intr-o scrisoare adresata premierului Grindeanu in 1 iunie arata ca actiunea ministrului Justitiei Tudorel Toader nu doar ca nu ofera nicio garantie privind lamurirea problemelor legate de actiunile si raspunderea comisiilor de inventariere a arhivei SIPA, dar prin modul sau de actiune, lipsit de transparenta, a renascut suspiciunile ca Guvernul si majoritatea parlamentara care il sustine doresc sa foloseasca arhiva pentru santajarea magistratilor.

"Am sustinut ca, prin neincluderea unor magistrati din comisia de (re)inventariere a arhivei SIPA, ministrul Justitiei Tudorel Toader a ales "o solutie ce pare focusata pe preluarea controlului politic asupra continutului acestei arhive". HG 410/2017 prevede ca acea comisie de inventariere va fi compusa din 5 membri: doi de la Secretariatul General al Guvernului, doi de la Ministerul Justitiei si unul de la ANP. Toate aceste persoane care vor reinventaria arhiva SIPA sunt, asadar, numite politic si sub autoritate politica", spune Dana Girbovan.

Ea precizeaza ca tocmai a fost schimbata conducerea Secretariatului General al Guvernului (SGG), fapt ce se va reflecta implicit si asupra comisiei de inventariere si intreaba noua conducere a SGG cine din cadrul acestei institutii, dupa publicarea HG 410/2017, a intrat in arhiva SIPA si pe cine va delega sa intre mai departe in arhiva.

"Toate aceste incertitudini confirma inca o data cat de lipsit de incredere este procesul de reinventariere al arhivei SIPA, initiat intr-un mod atat de netransparent de ministrul justitiei Tudorel Toader. Pe scurt, in aceste momente de nebuloasa politica, o comisie formata numai din oameni numiti politic si sub autoritate politica intra in arhiva SIPA si au, implicit, acces necontrolat la informatiile de acolo. Cat timp HG 410/2017 este in vigoare va exista mereu suspiciunea ca decidentii politici vor sa foloseasca arhiva SIPA in interese proprii", adauga presedintele UNJR.

Noul sef al SGG, fostul premier Victor Ponta, ii raspunde Danei Girbovan tot pe Facebook, spunand ca "absolut nicio decizie" privind arhiva SIPA nu va fi luata fara consultari cu reprezentantii magistratilor".

"Ca fost magistrat (actual vremelnic Secretar General al Guvernului), o asigur pe Doamna Judecator Garbovan ca absolut nicio decizie privind arhiva SIPA nu va fi luata fara o prealabila si serioasa consultare cu reprezentantii magistratilor! Voi discuta cu premierul si ministrul Justitiei si vom organiza aceasta consultare in cel mai scurt timp posibil!", a scris Ponta.