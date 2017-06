Primaria Cluj amana autorizarea unei parade de sustinere a comunitatii LGBT

Organizatorii marsului Cluj Pride afirma ca solicitarea celor de la Noua Dreapta ar fi fost depusa ulterior celei depuse de reprezentantii comunitatii LGBT.Biroul Mass Media al Primariei a spus ca Asociatia Go Free a depus trei cereri pentru autorizarea marsului comunitatii LGBT, toate trei in 14 iunie, cu mentiunea ca in fiecare dintre ele locul de pornire a marsului era diferit - fie din Piata Avram Iancu, fie de la Casa de Cultura a Studentilor. Cei de la Go Free ar fi solicitat, dupa cum a comunicat Primaria, un traseul de mars care trecea prin Piata Unirii, intre orele 18.00 - 21.00.Aceste cereri au fost respinse prin decizia asumata de Calin Forna, director pe evenimente publice in cadrul primariei Cluj-Napoca si au fost comunicate respectivei Asociatii, dupa cum transmite Biroul Mass Media al Primariei, potrivit Actual de Cluj