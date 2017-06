Lia Olguta Vasilescu: O sa atacam in contencios administrativ decizia de schimbare a secretarului general al guvernului

"Noi nu o sa o atacam in penal" asa cum ameninta Ponta ministrii care nu vin la serviciu "ci in contencios administrativ", a afirmat Vasilescu, care a precizat ca este vorba despre punctul sau personal de vedere.Aceasta a sustinut ca, desi si-au depus demisiile, membrii cabinetului sunt "in continuare ministri", ca si secretarul general al Guvernului, "pana la desemnarea unui alt cabinet".S-a incercat ca secretarul general al guvernului "sa fie fortat sa semneze niste acte legislative pe care le-a considerat ilegale", a comentat Lia Olguta Vasilescu, care a adaugat ca "un secretar de stat care nu avea competente sa semneze un astfel de act a facut-o totusi".Si ministrul demisionar de Interne, Carmen Dan, a sustinut ca deciziile de demitere a lui Busuioc si de numire a lui Victor Ponta publicate vineri seara in Monitorul Oficial "sunt nelegale si trebuie desfiintate".Intrebata de ce nu a fost trimisa si demisia sa la Palatul Cotroceni, Lia Olguta Vasilescu a comentat ca ea si delegat atributiile si crede ca premierul "a preferat sa ramana secretarul de stat" in locul sau.