VIDEO Victor Ponta, prima conferinta dupa ce a revenit la Guvernu: Sorin Grindeanu a trecut in test mafiot, aproape: amenintari personale, dezvaluiri personale sau tentative de mituire  / Ministrii care nu vin la serviciu risca sa raspunda civil si penal si contraventional

Viata ne pune in situatii neasteptate

Premierul mi-a propus ieri sa vin in echipa domniei sale in aceasta perioara cu totul si cu totul anormala

Am spus imediat da, desi nu ma aflam in tara, vin sa-l ajut pentru ca eu cred ca merita sprijin

Functia de SGG nu era exact ce aveam in planul de cariera dar nu cred ca e cazul de orgolii aici

E cazul sa asiguram functionarea guvernului pentru binele tuturor cetatenilor

Guvernul nu al unui partid, al unor alegatori ai unui partid ci e guvernul Romaniei

Voi ocupa in mod temporar aceasta functie

Il cunosc de foarte multi ani, e un om onest, ca toti cei din Banat

Nu a cerut el functia de premier, i s-a dat

In ultimele zile am vazut un premier puternic, hotarat, cu viziune pentru viitorul Romaniei si pentru viitorul PSD, daca PSD mai vrea sa aiba un viitor

Sa fie foarte clar ce vreau sa facem

E vorba de o perioada de timp limitata, dar nu se stie cat de limitata

Sa tine pe linia de plutire activitatea guvernamentala torpilata de o decizie politica gresita a dl Dragnea, colegul nostru

Perioada depinde de evolutiile politice

Daca motiunea de cenzura nu intruneste voturile, e vorba deja de o activitate pe termen mai lung, in care premierul va incerca o majoritate si un guvern functional

Lucru pe care l-a realizat dl Tariceanu in 2007

Daca motiunea pe care cred ca foarte multi parlamentari PSD nu o vor vota trece, atunci pana la numirea unui nou premier dl Grindeanu asigura functionarea guvernului

Au fost perioade de interimat de pana la 3 luni

Nu poti sa inchizi guvernul la dorinta dl Dragnea

Exista masuri guvernamentale care nu pot astepta - pana la 1 iulie trebuie acreditate agentii de management, trebuie inchis semestrul I la buget si pregatit rectificarea, sunt intalniri internationale

Sunt absolut convins ca cel putin din partea premierului exista dorinta de dialog chiar si in ceasul al 13-lea pentru ca guvernul sa aiba o majoritate normala, ma refer la PSD-ALDE desigur

Am acceptat functia si ma consider onorat sa lucrez cu dl Grindeanu

Sunt cu atat mai multumit cu cat in ultimele trei zile a trecut un test mafiot aproape: amenintari personale, asa zise dezvaluiri personale sau tentative de mituire cu functii banoase

Faptul ca a trecut acest test a fost motivul determinant pentru care am acceptat aceasta functie

Din aceasta seara ne-am apucat de treaba si la guvernul Romaniei nu se stinge lumina





Acesta a avertizat ministrii care si-au depus demisia ca trebuie sa vina la serviciu pana la publicarea decretului de schimbare din functie in Monitorul Oficial, riscand in caz contrar sa raspunda "civil si penal si contraventional".HotNews.ro transmite LIVE TEXT declaratiile facute de Victor Ponta.

Intrebari:

Veti fi exclus din PSD?

Ponta: Sub conducerea dl Dragnea venit din PD, PSD inteleg ca isi exclude in doua zile consecutive cei doi premier, pe dl Nastase nu l-a mai reprimit. Nu as vrea sa semanam cu partidul socialist din Franta care acum a ajuns la 10%. Dl Grindeanu e membru PSD si nu poate sa ii ia acest lucru nici macar dl Dragnea venit de la PD. Dl Grindeanu si cu mine suntem membri PSD indiferent de ce vrea dl Dragnea



Cate demisii au fost depuse la SGG?

Ponta: Acest lucru il va comunica premierul. Eu am verificat demisiile doamnei Shhaideh si Carmen Dan, care au si fost trimise la dl presedinte. Asteptam de la ceilalti ministri sa vina la serviciu, nu incalca nicio decizie a partidului. Guvernul nu se poate inchide, trebuie sa functioneze. Dincolo de cele doua doamne ministru care nu vor mai fi in functie ceilalti luni premierul vrea sa lucreze cu ei si eu voi lucra alaturi de ei pana cand alt premier votat de parlament va venit la Palatul Victoria.

De ce doar aceste doua demisii?

Ponta: A fost decizia premierului si cred ca a decis bine

Evident ca si premierul, si eu si mai sunt si alti colegi vom discuta cu parlamentarii PSD sa le spunem un singur lucru: nu intrati in istorie in acest fel. Sunt convins ca pana in ultimul moment pot exista solutii rationale in interesul public.De ieri, s-au facut presiuni?Ponta: Cu mine toata lumea din PSD vorbeste frumos si eu vorbesc la fel cu ei.Nu s-a propus spre demitere niciun membru ALDE. Se negociaza cu ei?Ponta: Cand premierul va lua o decizie eu voi contrasemna. Dl Melescanu are lucruri importante de facute, ministrul energiei, mediului, in urmatoarele 15 zile isi fac datoria legala. Am cerut un punct de vedere: nu se poate face motiune de cenzura care sa se voteze miercuri. Asta inseamna ca trei plus cinci 8 zile e cel mai rapid. Dl Grindeanu trebuie sa asigure functionarea guvenrului cel putin 3 saptamani de acum incolo. Pana in secunda in care noul premier intra in Guvern dl Grindeanu trebuie sa-si faca datoria.Ati discutat cu Dragnea sau Tariceanu?Ponta: Pu am mai vorbit cu dl Dragnea din februarie. Restul lucrurilor sunt chestiuni private.

Exista posibilitatea ca saptamana viitoare sa avem sedinta de guvern?

Daca sunt lucruri urgente, care privesc interesul public - va dau un exemplu: Comisia a anuntat ca s-au schimbat niste proceduri la Agentia Medicamentului. Nu cred ca cineva zice hai sa pierdem sediul Agentiei pentru ca ne-a zis dl Dragnea sa nu venim la serviciu

A discutat premierul cu presedintele daca e de acord cu interimatele?

Ponta: Cu siguranta pot sa confirma ca premierul a discutat cu presedintele pentru ca nu trimiti propunerile inainte sa il intrebi. Am experienta de a fi lucrat cu doi presedinti.



E un semnal pentru ministri ca veti colabora cu ei?

Ponta: Aici e vorba daca e ceva urgent, Doamne fereste, vreun accident doamna Carmen Dan trebuie sa vina la serviciu, altfel raspunde civil si penal si contraventional pana la publicarea decretului in Monitorul Oficial.