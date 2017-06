EXCLUSIV Liviu Dragnea continua sa-si impuna oameni in Guvern. Sevil Shhaideh i-a luat atributiile Rovanei Plumb si le-a dat unei apropiate a lui Liviu Dragnea

Sevil Shhaideh, vicepremier si ministru al dezvoltarii, a emis, vineri, un ordin prin care impune ca atributiile ministrului delegat pentru fonduri europene, Rovana Plumb, sa fie delegate secretarului de stat Luminita Zezeanu. Practic, incepand din 16 iunie, Rovana Plumb nu va mai avea atributiile unui ministru, aceastea fiind preluate de Luminita Zezeanu, cunoscuta ca fiind apropiata de Liviu Dragnea. Trebuie mentionat ca Rovana Plumb este apropiata de Victor Ponta, iar prin aceasta miscare, Liviu Dragnea scapa de un om incomod din Guvern.Potrivit ordinului, Zezeanu va semna pentru si in numele Rovanei Plumb. Chiar daca sunt demisionari, ministrii trebuie sa-si continue activitatile pana cand demisiile lor devin efective, prin publicarea lor in Monitorul Oficial."Incepand cu data prezentului ordin, doamna secretar de stat, Luminita Zezeanu, va exercita atributiile delegate ministrului delegat pentru fonduri europene prin Ordinul viceprim-ministrului, ministrul dezvoltarii regionale, administratiei si fondurilor europene nr. 2290/2017, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si oricare alte atributii ale ministrului delegat pentru fonduri europene si va semna pentru si in numele ministrului delegat pentru si in numele ministrului delegat pentru fondurile europene, Rovana Plumb", se arata in ordinul semnat de catre Sevil Shhaideh.Ordinul intra in vigoare chiar de vineri.