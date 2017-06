Legea de respingere a OUG de modificare a legii cinematografiei a fost promulgata de Klaus Iohannis. Opozitia si sute de cineasti cerusera retrimiterea legii in Parlament

Si USR a cerut "salvarea" Ordonantei Cinematografiei

Regizorul Tudor Giurgiu si actritele Alina Grigore si Ioana Bugarin au protestat in Parlament, la finalul lunii mai, si au cerut o dezbatere reala pe aceasta Ordonanta, initiata de Guvernul Ciolos, care moderniza legislatia in domeniul Cinematografiei.Cineastii si studentii semnatari, in total 50 de membri ai breslei cinematografice, au acuzat faptul ca legea incalca articolul 115 alin (8) din Constitutia Romaniei, potrivit caruia "prin legea de aprobare sau de respingere se vor reglementa, daca este cazul, masurile necesare cu privire la efectele juridice produse pe perioada de aplicare a ordonantei".Ei sustineau, de asemenea, ca procesul de adoptare in Camera Deputatilor, camera decizionala, s-a realizat cu nerespectarea mai multor prevederi ale Regulamentului Camerei Deputatilor, netransparent, fara o minima informare si consultare publica cu cei vizati de acest act normativ.Respingerea actului normativ s-a facut fara nici un fel de motivare argumentata, de natura extrinseca sau intrinseca si, nu in ultimul rand, dat fiind ca OUG 91/2016 a venit sa raspunda unor nevoi critice ale sectorului cinematografic, adoptarea Legii de respingere ar avea un impact major asupra acestui sector, mai sustineau ei.Printre cei care au semnat scrisoarea se numara regizorii Cristi Iftime, Radu Jude, Tudor Cristian Jurgiu, Monica Lazurean-Gorgan si Lucian Pintilie, Radu Potcoava si Calin Netzer, actorii Victor Rebengiuc, Nicoleta Lefter, Levente Molnar, Ioana Flora, Dorina Chiriac, Marius Manole, Ana Ularu si Lia Bugnar, dar si directori, coordonatori si curatori de festivaluri, PR-i, manageri, profesori universitari, reprezentanti ai conducerii unor uniuni cinematografice, monteuri, designeri de sunet si studenti.Si partidul Uniunea Salvati Romania i-a trimis o scrisoare deschisa presedintelui Klaus Iohannis, in care ii cerea sa "salveze" Ordonanta Cinematografiei."Ordonanta de Urgenta 91/2016 a fost adoptata in noiembrie 2016 in urma unui proces amplu de consultare cu reprezentantii industriei cinematografice din Romania, care a durat aproape opt luni. Aceasta consultare publica a inclus reprezentanti de marca ai cinematografiei romanesti, care au adus in ultimii ani o recunoastere internationala filmului romanesc prin premiile obtinute la mari festivaluri internationale, precum Cristian Mungiu, Tudor Giurgiu, Adrian Sitaru sau Florin Mihailescu. Pe langa zecile de reprezentanti ai cinematografiei romanesti, Ministerul Culturii a inclus in procesul de dezbatere publica si reprezentanti ai industriei cinematografice din alte tari europene, pentru a se asigura ca actul normativ promovat este unul modern, in acord cu cele mai bune practici si standarde internationale", se arata in scrisoarea catre presedinte.Comisia de Cultura a Camerei Deputatilor a intocmit un raport de respingere sumara, fara niciun fel de consultare a reprezentantilor industriei de film din Romania, in care cineastii sa fi avut sansa prezentarii argumentelor solide care pledau pentru aprobarea OUG 91/2016, au acuzat membrii USR."Respingerea Ordonantei de Urgenta nr.91/2016 inseamna revenirea la legea din 2005, care nu mai corespunde nevoilor industriei cinematografice actuale. Romania va ramane una din ultimele tari europene in care coproductiile sunt rareori incurajate prin suport financiar acordat de Centrul National al Cinematografiei" a aratat USR.