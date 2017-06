Cine este Mihai Busuioc, cel care il sfideaza pe Sorin Grindeanu, refuzand sa transmita la Monitorul Oficial decizia prin care este demis

Busioc a fost numit secretar general al Guvernului, in ianuarie, de catre Sorin Grindeanu, imediat dupa acesta a fost investit in functia de premier. Numirea lui Busuioc a fost prima decizie a lui Grindeanu in calitate de premier. In aprilie, Mihai Busuioc a fost numit membru in Consiliul de Supraveghere al OMV Petrom, fiind propus de catre statul roman, prin Ministerul Energiei.Mihai Busuioc a fost secretar general adjunct la Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, in perioada in care Liviu Dragnea conducea aceasta institutie. In 2014 cand a fost numit la Ministerul Dezvoltarii,scria ca Busuioc a fost omul de incredere al lui Vasile Blaga, membru al PDL sectorul 4 si fostul sef al Oficiului de Cadastru din vremea Elenei Udrea, fiind implicat in multe afaceri cu retrocedari din Bucuresti si din Romania.In mai 2012, fostul premier Victor Ponta l-a demis pe Busuioc de la sefia Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara.Potrivit declaratiei de avere completate in februarie 2017, Busuioc este membru in cinci Consilii de Administratie: ANOFM, ANL, Romarm, UM Plopeni si CNI. Pentru ca legea nu-i permite sa fie membru in mai mult de trei consilii de administratie/supraveghere, va trebui sa renunte la unele dintre acestea. Functia din CS al OMV Petrom ar fi a sasea.Sefa Monitorului Oficial, Adriana Costescu, ar fi invocat articolul trei din legea de functionare a Regiei Auonome, articol care prevede ca Monitorul Oficial ¬functioneaza sub autoritatea Guvernului Romaniei, exercitata prin Secretariatul General al Guvernului¬.Premierul Grindeanu nu poate trimite direct ordinul spre publicare in Monitorul Oficial, ci prin intermediul Secretarului General al Guvernului. Daca acesta refuza sa contrasemneze, nici un act nu poate intra in vigoare cata vreme nu este publicat in Monitorul Oficial.