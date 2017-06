Universitatea Bucuresti asigura cazare gratuita pentru candidati in perioada inscrierilor. Inscrierile au loc in perioada 6-25 iulie

Candidatii facultatilor Universitatii Bucuresti se pot caza maxim trei nopti in perioada sesiunii de admitere, care se realizeaza in perioada 6-25 iulie. Cazarea se realizeaza in baza legitimatiei de concurs si a actului de identitate. Totodata, candidatii Facultatii de Stiinte Politice se pot inscrie online.





Universitatea din Bucuresti a anuntat, vineri, ca ofera candidatilor la admitere (licenta, master, doctorat) cazare gratuita in caminele proprii, in limita locurilor disponibile, pentru maxim 3 nopti.





Cazarea se realizeaza la administratia caminelor, in baza legitimatiei de concurs si a actului de identitate. Mai multe informatii despre cazare pot fi solicitate la nr. de telefon: 021 307 73 28 / 021 307 73 30 sau pe adresa de e-mail: cazare@rectorat.unibuc.ro.





Aproape 8.000 de locuri la buget





La admiterea 2017, Universitatea din Bucuresti pune la dispozitia absolventilor de liceu, licenta si masterat un numar de peste 7.800 de locuri la buget.





Actele necesare pentru inscrierea la admiterea 2017 pot fi consultate aici , iar taxele de inscriere, pentru fiecare facultate, pot fi accesate aici





Mai multe informatii despre admiterea 2017 pot fi consultate pe site-ul de admitere al Universitatii din Bucuresti: http://admitere.unibuc.ro/





Anul acesta, candidatii la admiterea 2017 se pot inscrie la secretariatele facultatilor Universitatii din Bucuresti, candidatii Facultatii de Stiinte Politice bucurandu-se de o facilitate suplimentara, posibilitatea de a se inscrie online ( www.fspub.unibuc.ro/admitere ).









Perioada si programul admiterii la facultatile Universitatii din Bucuresti:





Facultatea de Fizica: 6 - 13 iulie 2017

Facultatea de Matematica si Informatica: 6 - 13 iulie 2017

Facultatea de Stiinte Politice: 6 - 15 iulie 2017

Facultatea de Teologie Ortodoxa "Justinian Patriarhul": 6 - 16 iulie 2017

Facultatea de Geografie: 6 - 17 iulie 2017

Facultatea de Chimie: 6 - 19 iulie 2017

Facultatea de Teologie Romano-Catolica: 6 - 21 iulie 2017

Facultatea de Geologie si Geofizica: 6 - 23 iulie 2017

Facultatea de Filosofie: 6 - 25 iulie 2017

Facultatea de Limbi si Literaturi Straine: 7 - 17 iulie 2017

Facultatea de Litere: 10 - 17 iulie 2017

Facultatea de Administratie si Afaceri: 10 - 18 iulie 2017

Facultatea de Biologie: 10 - 18 iulie 2017

Facultatea de Psihologie si Stiintele Educatiei: 10 - 18 iulie 2017

Facultatea de Sociologie si Asistenta Sociala: 10 - 18 iulie 2017

Facultatea de Teologie Baptista: 10 - 18 iulie 2017

Facultatea de Istorie: 10 - 21 iulie 2017

Facultatea de Jurnalism si Stiintele Comunicarii: 11 - 18 iulie 2017

Facultatea de Drept: 12 - 20 iulie 2017