EXCLUSIV Unde s-a blocat premierul Grindeanu in razboiul cu Dragnea/ Buturuga care i-a dat sefului Guvernului toate planurile peste cap

Sefa Monitorului Oficial, Adriana Costescu, ar fi invocat articolul trei din legea de functionare a Regiei Auonome, articol care prevede ca Monitorul Oficial “funcţionează sub autoritatea Guvernului României, exercitată prin Secretariatul General al Guvernului”.Desi pare absurd, premierul Grindeanu nu poate trimite direct ordinul spre publicare in Monitorul Oficial, ci prin intermediul Secretarului General al Guvernului. Daca acesta refuza sa contrasemneze, nici un act nu poate intra in vigoare cata vreme nu este publicat in Monitorul Oficial. De aseara si pana la ora difuzarii acestei stiri, premierul Grindeanu nu a gasit nici o solutie legala pentru schimbarea lui Mihai Busuioc de la sefia SGG.Mai mult, Busuioc le-ar fi dat asigurari ministrilor apropiati de Liviu Dragnea, precum Carmen Dan, ca nu vor fi schimbati din functie deoarece nu va contrasemna ordinele de demitere. Ministrul de Interne a iesit vineri dimineata intr-o conferinta de presa, unde si-a prezentat un fel de bilant, convinsa probabil ca urma sa fie schimbata.Pe langa legea de functionare a Monitorului Oficial, oamenii lui Dragnea ar mai fi invocat in legea 90/2001 privind organizarea si functionarea guvernului si HG 561/ 2009 (regulamentul privind procedurile guvernului pentru elaborarea, avizarea, prezentarea proiectelor de acte normative in vederea adoptarii). In consecinta, Victor Ponta nu-si poate lua postul in primire, iar in acest moment toate planurile lui Grindeanu par date peste cap. Ponta s-ar fi intalnit aseara cu Grindeanu, insa potrivit surselor HotNews.ro cei doi n-ar fi gasit nici o solutie pana la aceasta ora pentru a depasi blocajul.