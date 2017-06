Tudorel Toader: Detasarea tuturor judecatorilor de la Ministerul Justitiei inceteaza incepand cu data de 15 iulie

"Cu unanimitate de voturi, astazi, Sectia pentru judecatori a aprobat incetarea detasarii tuturor judecatorilor din cadrul Ministerului Justitiei, incepand cu data de 15 iulie 2017", precizeaza Toader intr-o postare pe pagina sa de Facebook.Sectia pentru judecatori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, joi, incetarea detasarii a noua judecatori la Ministerul Justitiei, au precizat surse din CSM pentru Agerpres.Sursele citate au aratat ca decizia se refera la judecatorii Cristina Irimia de la Curtea de Apel Bucuresti, Viorica Simona Matei de la Tribunalul Bucuresti, Alegria Camelia Panaitescu de la Judecatoria Sectorului 1, Anca Maria Stoica de la Judecatoria Sectorului 2, Marcela Comsa de la Curtea de Apel Brasov, Alexandru Serban de la Curtea de Apel Brasov, Anca Gheorghiu de la Judecatoria Brasov, Kamelia Sirbu de la Curtea de Apel Constanta si Vasile Alexandru de la Tribunalul Prahova.Pe 25 mai, Tudorel Toader, ministrul Justitiei, afirma ca a cerut incetarea detasarii tuturor magistratilor la MJ, deoarece pentru foarte multi dintre acestia este depasit termenul legal prevazut, dar si pentru ca se doreste angajarea unor juristi tineri, valorosi, pe care institutia sa conteze in urmatorii ani."Legea spune ca detasarile sunt pe trei ani, de cel mult doua ori. Sunt foarte multi detasati din cei care sunt la Justitie care depasisera acel interval de timp. Ministerul Justitiei trebuie sa-si angajeze personal propriu. Avem foarte multi juristi in Romania, avem juristi foarte bine pregatiti, juristi pe care sa-i angajam la Ministerul Justitiei, sa-i formam, sa-i fidelizam in spiritul Ministerului Justitiei", declara Toader.Ministrul Justitiei sustinea ca, in acelasi timp, puterea judecatoreasca si Ministerul Public au nevoie de specialisti, de procurori, de judecatori."Si va dau un exemplu cat se poate de simplu: aveam pe cineva, o doamna absolut respectabila, care era procuror si sef de Resurse Umane. E pacat sa tii un procuror foarte bine pregatit sef la Resurse Umane. De aceea s-a format, sa faca munca de procuror. Deci, acesta este motivul pentru care am cerut incetarea detasarii tuturor. Angajam oameni tineri, valorosi, pe care ministerul sa conteze pe multi ani", completa Toader.