Instanta suprema respinge ca inadmisibila contestatia lui Sebastian Ghita privind suspendarea procesului in care este judecat alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova

"Respinge, ca inadmisibila, contestatia formulata de inculpatul Ghita Sebastian Aurelian impotriva dispozitiei de respingere a cererii de suspendare a judecatii cauzei, cuprinsa in incheierea din data de 31 mai 2017 pronuntata de Inalta Curte de Casatie si Justitie - Sectia Penala, in dosarul nr.2457/1/2016", informeaza ICCJ.Potrivit sursei citate, Sebastian Ghita va fi obligat la plata sumei de 200 lei cu titlu de cheltuieli judiciare catre stat, in timp ce onorariul cuvenit aparatorului desemnat din oficiu, pana la prezentarea aparatorului ales, in cuantum de 40 lei, va fi suportat din fondul Ministerului Justitiei.Decizia de joi a instantei supreme este definitiva.Aparatorii lui Sebastian Ghita cerusera instantei supreme suspendarea procesului in care omul de afaceri este judecat pentru dare de mita, spalarea banilor, cumparare de influenta si conducerea fara permis a unui autovehicul, alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova, pana la extradarea acestuia din Serbia, insa judecatorii au respins, in 31 mai, solicitarea si i-au audiat ca martori pe sefii agentilor care l-au oprit in trafic pe Ghita.La urmatorul termen al procesului, stabilit pentru 29 iunie, va fi audiat tot ca martor politistul care l-a oprit in trafic pe Sebastian Ghita.Pe 29 iunie 2016, procurorii DNA Ploiesti i-au trimis in judecata pe fostul deputat Sebastian Ghita, pe procurorii Liviu Tudose si Aurelian Mihaila, care au avut functii de conducere in Parchetul Curtii de Apel Ploiesti, pe fostul sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova Viorel Dosaru si pe fostul sef al DGA Prahova Constantin Ispas.Potrivit rechizitoriului procurorilor DNA Ploiesti, intre luna iunie 2013 si primavara anului 2014, in timp ce pe rolul Parchetului Curtii de Apel Ploiesti se afla in curs de urmarire penala o cauza in care se faceau cercetari pentru evaziune fiscala si spalare de bani, mai multe persoane vizate au obtinut informatii confidentiale pe mai multe cai, printre beneficiarii acestor informatii nedestinate publicitatii fiind si fostul deputat Sebastian Ghita.Informatiile confidentiale priveau obiectul cercetarilor, persoanele fizice si juridice cercetate, masurile de supraveghere tehnica dispuse, masurile preventive ce urmau sa fie luate, numele procurorului de caz si ale ofiterilor de politie delegati sa faca urmarirea penala."Concret, folosindu-se de influenta pe care o avea si pe care o exercita efectiv pentru mentinerea si promovarea in functii publice a anumitor persoane, inculpatul Ghita Sebastian Aurelian i-a capacitat pe inculpatii Tudose Liviu Mihail, in calitate de procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti si pe Dosaru Viorel, in calitate de sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova, sa-i furnizeze informatii confidentiale din dosarul aflat in curs de urmarire penala pe rolul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti. Faptele respective au fost comise in contextul in care, pe de o parte, deputatul Ghita Sebastian Aurelian avea interesul sa protejeze doua persoane implicate in activitatea infractionala ce facea obiectul anchetei, iar pe de alta parte, avea personal interese de natura financiara la mai multi agenti economici supusi anchetei", arata DNA.In schimbul informatiilor pe care le-a obtinut, Sebastian Ghita ar fi promis, pe de o parte, sefului Politiei Prahova de atunci, Viorel Dosaru, ca il va sprijini sa isi mentina functia, dar si sa obtina alte functii de conducere. Pe de alta parte, Ghita ar fi acordat procurorului Liviu Tudose sprijin in vederea obtinerii unor functii de conducere sau executie in cadrul unor institutii publice centrale, sustineau anchetatorii.Omul de afaceri Sebastian Ghita - retinut la Belgrad in noaptea de 13 spre 14 aprilie si plasat apoi in arest preventiv - a fost eliberat vineri pe cautiune, in baza unei decizii a Curtii Supreme din Serbia, dupa depunerea unei cautiuni de 200.000 de euro.Lui Ghita i-a fost retinut pasaportul si i s-a interzis sa paraseasca Belgradul. Omul de afaceri asteapta o decizie privind cererea de extradare formulata de autoritatile romane.