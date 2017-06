Bursele europene si asiatice, lovite de deciziile bancilor centrale si de presiunile la care sunt supusi consumatorii

Bursele europene au scazut joi in Europa si Asia, in conditiile in care ingrijorarile investitorilor privind ritmul cresterii economice au lovit actiunile din sectoarele minier si de retail. Pe de alta parte perspectiva inaspririi politicii monetare in Statele Unite si Marea Britanie a ridicat dolarul si randamentele obligatiunilor.





Cotatiile futures ale actiunilor din SUA sugereaza un debut dificil pe Wall Street dupa ce Rezerva Federala a majorat dobanzile - asa cum era de asteptat - si a dat de inteles ca si alte mariri de dobanda anul acesta, noteaza Reuters.





Pe pietele emergente, actiunile rusesti au cazut patru procente in conditii de risc amplificate de extinderea sanctiunilor la adresa Moscovei si a scaderii cotatiilor petrolului.





Bursele europene - deja trase in jos de actiunile miniere, lovite dupa ce dolarul puternic a impins in jos preturile metalelor - si-au majorat corectiile dupa ce datele statistice au aratat ca, in Marea Britanie, consumatorii ce fusesera pana acum motorul economiei resimt impactul inflatiei in crestere.





David Stubbs, strateg pentru piete globale la JPMorgan Asset Management afirma ca nu este o surpriza pentru nimeni situatia dificila a consumatorilor, care va continua si in urmatoarele semestre.





“Daca vanzarile de retail sunt slabe, atunci placinta se micsoreaza si cineva o sa fie lovit. Cei care nu o sa faca fata situatiei se vor confrunta cu profituri mult mai slabe”, a explicat Stubbs.





Statisticile din Statele Unite de miercuri aratase ca situatia este similara si pe cealalta parte a Atlanticului: vanzarile de retail au scazut mai mult decat era prognozat in luna mai.





Intr-un semnal ca presiunea pe consumatori va deveni mai mare curand, trei decidenti de politica monetara din Marea Britanie au votat contra mentinerii dobanzilor la nivelul actual, ceilalti cinci impunand insa inghetarea, momentan, a acestora.





Economistii consultati de Reuters apreciasera ca votul va fi sapte la unu pentru mentinerea dobanzilor.





Indicele pan-european STOXX 600 a scazut cu 0,7%, corectiile fiind cele mai mari in sectorul de retail (1,8 %) si este pe cale sa consemneze cea mai proasta sedinta din ultimele opt luni. Sectorul resurselor de baza a scazut si el cu 1,4 procente.





Actiunile producatorului de mobila britanic DFS Furniture au cazut cu 21 de procente dupa ce compania a spus ca o scadere a cererii si incertitudinile din randul consumatorilor in privinta perspectivelor economice inseamna ca s-ar putea sa nu-si atinga tintele de profit.





Principala cauza a inflatiei din Marea Britanie a fost slabiciunea lirei sterline, care a scazut cu 15% in raport cu dolarul fata de primele ore ale zilei de 24 iunie 2016, cand se parea ca britanicii au votat pentru ramanerea in Uniunea Europeana.





Euro a scazut joi cu 0,5 procente, pana la 1,1164 dolari, cea mai slab nivel din mai mult de doua saptamani, iar yenul a avut o evolutie similara, coborand pana la 110,7 pentru un dolar.





Rezerva Federala a majorat dobanzile pentru a doua oara anul acesta, cu un sfert de punct procentual pana la intervalul 1,00-1,25 procente. De asemenea, a prezentat pentru prima oara in mod clar planurile prin care vrea sa reduca portofoliul de obligatiuni in valoare de 4.500 miliarde de dolari, acumulat in trei runde de relaxare monetara.





Dolarul mai puternic a impins cuprul mai jos cu 0,6 procente, pana la 5.663 USD/tona, dupa ce atinsese minimul saptamanii de 5.643 dolari pe tona.





Perspectiva unei politici monetare mai restrictive si faptul ca Rezerva Federala a vorbit despre micsorarea inventarului de bonduri a impins mai sus randamentele obligatiunilor guvernamentale din zona euro.





Randamentul bundurilor germane pe zece ani, reper pentru costurile de finantare din cadrul blocului comunitar, a urcat cu cinci puncte de baza, pana la 0,28 procente, maximul saptamanii.





Preturile petrolului, care au un impact negativ asupra inflatiei din toata lumea, au atins minimele ultimelor sase saptamani, in contextul unor stocuri globale mari si al dubiilor privind capacitatea tarilor din cartelul OPEC de a implementa reducerile de furnizare agreate.





Sortimentul Brent, refererinta la nivel international, a scazut cu 17 centi, pana la 46,83 dolari pentru un baril.





De asemenea, intarirea dolarului a impins cotatia aurului in jos 0,4 procente, pana la 1.256 dolari pentru o uncie.