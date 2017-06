Bucuresti: Cinci barbati, acuzati ca i-au batut pe sefii unei case de pariuri ce nu au vrut sa plateasca taxa de protectie

Politisti din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale - Politia Sectorului 4, au fost sesizati de catre un barbat, in calitate de administrator al unei case de pariuri, cu privire la faptul ca, in perioada 1 februarie - 10 mai a.c., a fost constrans de catre un barbat, in varsta de 48 de ani, sa achite suma de 2.000 de lei lunar, reprezentand taxa de protectie pentru ca societatea pe care o gestioneaza sa poata functiona.Intrucat partea vatamata a refuzat, la datele de 9 si 10 mai 2017, banuitul impreuna cu alti cinci barbati, cu varste cuprinse intre 25 si 40 de ani, au venit la sediul societatii, unde i-au aplicat mai multe lovituri, atat administratorului societatii cat si asociatului acestuia, provocand totodata distrugeri elementelor de mobilier.Astfel, au fost efectuate patru perchezitii, fiind ridicate mai multe sume de bani, bijuterii, o arma alba, o arma de vanatoare si o arma neletala, supusa autorizarii.Persoanele implicate urmeaza sa fie conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigatii Criminale - Politia Sectorului 4.