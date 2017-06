Basescu: Fostul PDL poate fi mandru, a furnizat PSD-ului 2 oameni care stiu cum se distruge un partid din interior, inculpatul Valcov si condamnatul Dragnea

"Fostul PDL poate fi mandru!Dramoleta politica de la PSD are 2 autori. Primul, inculpatul Darius Valcov (fost PDL), care a analizat activitatea ministrilor si a prezentat in CEX raportul de ineficienta al Guvernului.Al doilea, condamnatul Liviu Dragnea (fost PDL), care a executat Guvernul, in frunte cu Premierul Grindeanu. Fostul PDL poate fi mandru, a furnizat PSD-ului 2 oameni care stiu cum se distruge un partid din interior.PS. Darius Valcov si Liviu Dragnea sunt doi politicieni care isi fac iluzii desarte ca, fiind obedienti sistemului, vor scapa de problemele juridice pe care le au", noteaza Basescu pe reteaua de socializare.