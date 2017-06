Buzau: Un barbat cere Spitalului Judetean daune de 500.000 euro ca i s-a amputat penisul in urma unor manevre medicale gresite

In iarna anului 2014, buzoianul Costica Maroleanu a venit la Spitalul Judetean Buzau cu simptomele unei insuficiente renale. Ulterior, el a fost supus unor manevre de montare a unei sonde urinare, la scurt timp incepand sa acuze dureri puternice in zona abdomenului.Abia dupa cateva zile, pacientul a fost consultat de un medic, care a constatat ca penisul barbatului era, in cea mai mare parte, cangrenat.In aceste conditii, barbatul a cerut sa fie transferat la Spitalul Militar din Bucuresti, unde medicii au constatat ca necroza cuprinsese organul genital aproape in intregime si au luat decizia de extirparii.Buzoianul a depus plangere ininstanta, magistratii de la Judecatoria Buzau stabilind ca barbatul a fost victima unui caz de malpraxis.Acum, barbatul spune ca va cere despagubiri Spitalului Judetean Buzau."Le voi cere despagubiri de 500.000 de euro, despagubiri morale si fizice, am incercat sa negociem cu ei, sa vorbim, am incercat sa vorbim cu cei patru medici implicati, sa nu mai ajungem la instanta penala, trebuia recent sa ne intalnim cu totii, avocatii medicilor, cu reprezentantii spitalului, dar nu s-au prezentat la intalnirea programata, au refuzat total, am fost tratat cu indiferenta si raceala. Vom merge in instanta penala daca nu vor sa colaboreze. Dupa atata timp pot accepta ca s-a gresit, sunt si medicii oameni, dar de ce aceasta atitudine fata de mine? De dispret si nepasare", a declarat Costica Maroleanu.