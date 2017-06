Grindeanu, mesaj catre membrii PSD: Sa nu va fie frica sa fiti de partea buna!

"Le multumesc primarilor si membrilor PSD care m-au sustinut, dar si romanilor din afara politicii, care mi-au trimis mesaje pe Facebook. Forta Partidului Social Democrat a stat si sta in sutele de mii de membri care ne-au dus spre victorie.Tuturor membrilor acestui partid, le spun: sa nu va fie frica sa fiti de partea buna! Romania are nevoie de stabilitate si de responsabilitate in actul de guvernare!", scrie premierul ramas fara sprijinul politic al coalitiei majoritare.