Purtatorul de cuvant al presedintelui Iohannis: Nu suntem in situatia vacantarii functiei de premier prin demisie sau prin motiune de cenzura. Rezolvarea crizei interne a Coalitiei este strict responsabilitatea partidelor

Purtatorul de cuvant al presedintelui Klaus Iohannis, Madalina Dobrovolschi, a anuntat joi ca "presedintele Iohannis solicita rezolvarea urgenta a crizei interne din coalitie", adaugand ca "e strict responsabilitatea partidelor din coalitia de guvernare". Dobrovolschi a anuntat ca presedintele a primit instiintarea liderilor PSD privind retragerea sprijinului politic acordat guvernului, dar a spus ca va declansa procedurile constitutionale pentru desemnarea unui candidat de premier doar cand functia de premier va deveni vacanta fie prin demisie sau prin motiune de cenzura.Prin aceasta declaratie sustina la Cotroceni de purtatorul de cuvant, presedintele Klaus Iohannis transmite practic liderilor PSD si ALDE ca premierul este inca in functie si ca este exclusiv problema coalitiei de guvernare modul in care gestioneaza situatia."Va informez ca Presedintele Romaniei a primit scrisoarea semnata de presedintii PSD si ALDE, prin care acestia anunta ca au retras Guvernului sprijinul politic.Presedintele Romaniei a luat act de faptul ca in interiorul Coalitiei de guvernare a aparut o nemultumire in ceea ce priveste activitatea Executivului si ca se doreste schimbarea intregului Cabinet.In acest sens, Administratia Prezidentiala face urmatoarele precizari legate de procedura: Potrivit art. 106 din Constitutia Romaniei, "functia de membru al Guvernului inceteaza in urma demisiei, a revocarii, a pierderii drepturilor electorale, a starii de incompatibilitate, a decesului, precum si in alte cazuri prevazute de lege".Conform art. 107 din Legea Fundamentala, "Daca primul-ministru se afla in una dintre situatiile prevazute la articolul 106, cu exceptia revocarii, sau este in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, Presedintele Romaniei va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a indeplini atributiile primului-ministru, pana la formarea noului Guvern".Deocamdata nu ne aflam in niciuna din situatiile mentionate in Constitutie. Cand functia de prim-ministru va deveni vacanta, fie ca urmare a demisiei primului-ministru sau prin adoptarea in Parlament a unei motiuni de cenzura, Presedintele Romaniei va declansa procedurile constitutionale in vederea desemnarii unui candidat pentru functia de prim-ministru.In situatia in care Guvernul va fi demis conform Constitutiei, Presedintele Romaniei va urma cu celeritate pasii procedurali prevazuti in Legea Fundamentala. Presedintele solicita solutionarea urgenta a crizei din interiorul Coalitiei de guvernare pentru a se evita instabilitatea politica.Rezolvarea crizei interne a Coalitiei este strict responsabilitatea partidelor din care este alcatuita. Presedintele Romaniei garanteaza respectarea Constitutiei in cadrul acestei proceduri."Presedintele a fost introdus in aceasta disputa politica de premier, Sorin Grindeanu declarand miercuri seara ca nu demisioneaza de la sefia Guvernului pana cand presedintele Iohannnis nu va oferi garantii ca va desemna un alt premier de la PSD. Dragnea a replicat, la finalul sedintei Comitetului Executiv National, ca este o abordare "incorecta si necinstita" din partea lui Grindeanu, in conditiile in care seful statului nu poate fi conditionat astfel. Pe Grindeanu il ajuta si calendarul lui Iohannis, arata o analiza HotNews publicata miercuri noapte.



Duminica, Iohannis va pleca spre Berlin pentru vizita oficiala de 3 zile in Germania, unde se va intalni cu Angela Merkel. Apoi pleaca direct la Bruxelles pentru Consiliul European de vara. Asadar, toata saptamana viitoare Iohannis lipseste din tara, ceea ce va ingreuna procedura privind demisiile ministrilor.Asadar, in urmatoarele doua zile, Grindeanu poate trimite rapid la Administratia Prezidentiala demisiile pe care si le doreste, urmand ca pe restul sa le amane pana la momentul pe care il considera oportun: fie pana ii convinge sa ramana pe ministrii cu care a lucrat bine, fie le gaseste inlocuitori.