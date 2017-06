UPDATE Tudorel Toader: Guvernul si-a pierdut pilonul politic dar inca mai are pilonul juridic / Ministrul Justitiei a anuntat ulterior ca si-a dat demisia

Toader a anuntat ca si-a depus si el demisia.“Eu sunt ministrul justitiei, astazi, inca”, declarase el dimineata, adaugand ca va merge la evenimentele la care era programat sa participe astazi si ca isi va indeplini obligatiile “pana in ultimul moment.“Nu fac parte din nicio tabara, nu uitati ca sunt ministru independent”, a raspuns el cand a fost intrebat unde se pozitioneaza in conflictul politic dintre Liviu Dragnea si Sorin Grindeanu.“Un guvern, indiferent in ce etapa functioneaza, are doua componente, se sprijina pe doi piloni. Un pilon politic, sprijinul coalitie majoritare si un pilon juridic pe care il confera Parlamentul”, a spus ministrul justitiei.“Inca fac parte dintr-un guvern care vad ca ieri a pierdut sprijinul politic, dar mai are inca sprijinul juridic”, a declarat Tudorel Toader.“Sigur, voi respecta deciziile care vor fi luate pe cele doua componente, politica si juridica”, a spus el.El a spus ca nu are ce sa isi reproseze pentru ca este in grafic cu termenele din programul de guvernare.