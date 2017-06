​​VIDEO Cat de repede se mobilizeaza trupele NATO daca Romania este atacata? Cum lupta fortele de reactie rapida ale aliantei intr-un exercitiu fictiv in care o armata ostila invadeaza Romania

Vezi mai jos un videoreportaj si o descriere pas-cu-pas a exercitiului militar desfasurat la Cincu

Miercuri s-a incheiat exercitiul militar NOBLE JUMP 2017, organizat de NATO in principal tara noastra si care a mobilizat peste 4000 de militari.Principalul scop al NOBLE JUMP 2017 nu au fost atat exercitiile militare propriu-zise, cat provocarea logistica si de comanda de a disloca intr-un timp foarte scurt - cateva zile de la "alerta" - a unui numar impresionant de trupe si de mijloace tehnice.Vorbim de peste 2.000 de trupe straine din SUA, Marea Britanie, Norvegia, Olanda, Polonia, Spania si Albania, la care se alatura alti 2.000 de militari romani, precum si militari din cadrul Comandamentului Multinational de Divizie Sud-Est si Unitatilor de Integrare a Fortelor NATO (NATO Force Integration Units - NFIUs) din Romania si Bulgaria.Peste 500 de mijloace tehnice, printre care tancuri, masini blindate de lupta, masini logistice, camioane, transportoare, statii radar mobile, obuziere, elicoptere de atac AH-64 Apache sau IAR-330 PUMA Socat, avioane de transport si elicoptere de transport precum IAR-330 PUMA sau CH-47 Chinook, avioane de vanatoare Eurofighter Typhoon, F-16 sau MiG 21 LanceR.Toti acesti militari straini si mijloace tehnice care au ajuns in Romania au strabatut mii de kilometri pe calea aerului, in tren sau pe drum. Convoaie intregi au strabatut Grecia, Bulgaria si Romania pentru a ajunge la Cincu, iar la Sibiu si in tara au aterizat zeci de zboruri militare. Toate acestea in doar cateva zile de la "alerta".Odata "certificata" abilitatea trupelor NATO de raspuns rapid (NATO Response Force) si a varfului de lance - trupele din cadrul VJTF (Very High Readiness Joint Task Force) de a se disloca in timp record pe flancul estic, trupele au fost supuse si la un exercitiu militar cu trageri cu munitie reala.Scenariul exercitiului final al intregului program NOBLE JUMP 2017 este unul fictiv si pleaca de la ipoteza in care o armata straina si ostila ataca Romania si isi stabileste pozitii avansate dincolo de granitele nationale. NATO raspunde printr-o mobilizare imediata a fortelor sale rapide, iar trupele tarilor participante se coordoneaza sa se apere, sa contraatace, sa respinga si sa nimiceasca inamicul.descopera si monitorizeaza un avanpost al armatei inamice. Sub focul lunetistilor, militarii norvegieni aflati in recunoastere sunt extrasi pe ATV-uri.Intra in scena trupele dincu Humvee-uri si echipe care coboara in teren din elicoptere. Trupele FOS iau cu asalt avanpostul inamic.In acest timp, deasupra campului de lupta isi fac aparitia avioanele de vanatoare: douaale Fortelor Aeriene Romane si douaale Fortelor Aeriene Britanice. Cele patru avioane survoleaza zona pentru a repera inamici si pentru a asigura superioritatea aeriana. Ulterior apar si, echipate pentru atac la sol, care lanseaza bombe ghidate asupra pozitiilor inamice.. Dupa atacul MiG-urilor si sub protectia avioanelor de vanatoare F-16 si Eurofighter Typhoon, pe cerul de deasupra campului de lupta ajung mai multe elicoptere de lupta, care ataca cu rachete aer-sol pozitiile inamicului.Dupa aceste prime atacuri, scenariul prevede ca inamicul se regrupeaza la granita si contraataca. Initial prin focuri de artilerie, iar ulterior prin infanterie, tancuri si blindate care isi fac aparitia (fictiv, sub forma de tinte) in teren.In raspuns, Fortele aliate lanseaza propriile atacuri de artilerie cu obuziere romanesti aflate la cativa kilometri distanta.Pentru a descoperi pozitiile de tragere ale inamicului, fortele NATO introduc in teren, un radar montat pe un utilaj senilat foarte capabil off-road, care este dislocat rapid in teren si care se camufleaza perfect in peisajul campului de lupta. Odata identificate tintele si pozitiile de tragere inamice, fortele aliate incep incursiunea in teren.La sol apar primelemai multe BWP-1, impreuna cu soldati inarmati pentru lupta antitanc. Totodata apar pe teren si militari romani ai Brigazii Multinationale NATO de la Craiova, dotati cu mai multeTrupele de la sol lanseaza un atac sustinut cu mitraliere si rachete antitanc asupra inamicului, in timp ce artileria romaneasca ataca in continuare.Dupa minute bune in care lupta de la sol se prelungeste, in sprijinul fortelor aliate sunt chemateale armatei americane.Cele patru elicoptere de atac Apache inconjoara zona foarte aproape de nivelul solului, "rasar" de dupa deal si lanseaza asupra infanteriei si a mijloacelor blindate ale inamicului atacuri cu rachete aer-sol si cu tunul-mitraliera.Survoland de mai multe ori zona, cele patru AH-64 Apache lanseaza mai multe raiduri si se retrag, in timp ce lupta la sol continua.. Potrivit scenariului, fortele inamice sunt dezorganizate in acest moment, bat in retragere si dau sa se regrupeze dincolo de granita.Atacul fortelor aliate se transforma spre final intr-unul de nimicire. Fortele de la sol continua sa traga, iar artileria romaneasca bate in continuare din departare.La sol isi fac aparitia, pe flancuri, un alt contingent de blindate poloneze, inarmate antitanc, si mai multe tancuri romanestiBizonul care ataca in miscare fortele inamice aflate in retragere. Revin si cele patru elicoptere de atacsi efectueaza trageri sustinute asupra inamicilor.Pe cer isi fac aparitia, care lanseaza mai multe trupe aeropurtate. Acestea se parasuteaza dincolo de zona de tragere pentru a securiza granita abia eliberata.Despresi ce inseamna, in video-ul urmator xx