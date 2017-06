Manifestatie de sustinere pentru premierul Sorin Grindeanu in Piata Victoriei

Oamenii s-au strans in fata Guvernului, incepand cu ora 19.00, in acest moment fiind aproximativ 50 de protestatari. Ei au afisat pancarte cu "#rezist #insist", "PSD, ciuma rosie" si au papusi imbracate in zeghe cu fetele lui Ion Iliescu, Calin Popescu Tariceanu, Traian Basescu si Liviu Dragnea.Un protest similar a avut loc si la Palatul Parlamentului unde mai multe pancarte cu mesaje impotriva presedintelui PSD Liviu Dragnea alaturi de o alta mai mare pe care scrie Sorinele - Rezista, au fost puse, miercuri, pe gardul Palatului Parlamentului, in timp ce in cladire se desfasoara sedinta Comitetului Executiv al PSD in care se decidea soarta Cabinetului Grindeanu. Parlamentarul USR Cosette Chichirau posteaza o fotografie de la protest si cheama oamenii sa vina la Palatul Parlamentului.Pe pancartele improvizate scrie "Dagnea, nu uita, tre' sa pleci doar dumneata!", "Dragnea, fii barbat, da-ti demisia imediat! Ca esti iarasi inclulpat!" si "Dragnea, nu fi trist, Grindi e acum #Rezist", aluzie la mesajul protestarilor din Piata Victoriei.De asemenea, sprijinite de gard erau marionete imbacate in zeghe cu chipurile lui Ion Iliescu, Traian Basescu, Calin Popescu Tariceanu si Liviu Dragnea.Cele cateva persoane aflate la ineditul protest au fost legitimate de jandarmi.Comitetul Executiv al PSD a decis, miercuri, dupa cinci ore si jumatate de dezbateri, sa retraga sprijinul politic al partidului pentru guvernul Grindeanu, cu 68 de voturi favorabile.Votul pentru retragerea sprijinului politic a fost unanim.Totodata, s-a decis ca cei care refuza sa plece din Guvern sa fie exclusi din partid.