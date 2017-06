Cristian Boureanu, aflat in Arestul Central, a cerut sa fie transportat la spital, invocand dureri de cap

Fostul deputat Cristian Boureanu, aflat in Arestul Central al Politiei Capitalei dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de arestare preventiva pentru ultraj pentru ca a insultat si lovit politisti care au oprit in trafic masina in care era, a invocat dureri de cap si a solicitat sa fie transportat la un spital, informeaza News.ro.





Surse judiciare au declarat ca Boureanu s-a plans de dureri de cap si a cerut sa fie dus la un spital din Capitala, pentru un consult de specialitate si investigatii amanuntite, daca va fi nevoie.





Cristian Boureanu se afla in Arestul Central din 10 iunie, dupa ce pe numele sau a fost emis un mandat de arestare preventiva pentru 30 de zile, pentru ultraj.





In urma incidentului din noaptea de joi spre vineri, Cristian Boureanu a fost dus la Politie, ulterior fiind solicitata o ambulanta, care l-a transportat la Spitalul Floreasca, de unde a fost externat vineri dupa-amiaza, cu diagnostic de traumatism cranio-cerebral si fractura de sinus maxilar, conform unor surse medicale. Diagnosticul a fost mentionat ulterior si de avocata acestuia, care a reclamat ca fosul deputat a fost agresat de politisti.





Brigada de politie rutiera a facut publice imagini de la incidentul in care a fost implicat fostul parlamentar Cristian Boureanu. In afara scenelor in care Boureanu ii ameninta pe politisti si il loveste pe unul dintre ei, a fost prezentat intregul dialog cu acestia. In inregistrare, politistul caruia i-a prins mana la portiera masinii il ameninta ca il "scoate" la stiri si ca ii va face dosar penal pentru ultraj si vatamare corporala, spunandu-i si ca este beat. Filmul se incheie cu episodul in care politistul este lovit pentru a doua oara si riposteaza dandu-i un pumn in fata lui Cristian Boureanu.