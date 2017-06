Cum lauda Liviu Dragnea guvernarea Grindeanu, pana de curand, si cum isi asuma intreaga raspunderea pentru echipa guvernamentala

Daca pana acum cateva zile, aducea, cel putin in public, elogii Guvernului Grindeanu, acum Liviu Dragnea considera ca acesta trebuie schimbat, motivand ca 60% dintre masurile angajate in programul de guvernare,Mi-am asumat si imi asum intreaga raspundere pentru echipa guvernamentala (...)Cred ca toti membrii Cabinetului au inteles aceasta responsabilitate si sigur ca n-o sa ma derobez, o sa sprijin Guvernul in totalitate, dar si daca Guvernul va avea o problema, va fi si raspunderea mea. De asta nu fugVestile bune din economie confirma faptul ca programul de guvernare poate aduce mai multi bani in buzunarele romanilor, fara a afecta echilibrele macroeconomice. Mai mult, ne arata ca Sorin Grindeanu a imbracat haina de prim-ministru si tine bine in maini fraiele guvernarii! Asa cum am mai spus, daca programul va fi pus in practica, punct cu punct, vom reusi sa relansam economia nationala si vom aduce mai multi romani in clasa de mijloc. Toate acestea, fara a depasi pragul de 3% la deficitul bugetar!Datele oficiale de la INS nu mai lasa loc de nicio interpretare rautacioasa din partea criticilor programului PSD de guvernare. Romania are pe primul trimestru o crestere de 5,7% fata de aceeasi perioada din anul anterior. Putem face comparatia cu Germania 2,4% sau Franta 1,4%, care au raportat pana acum la Eurostat. Dar cel mai important e ca aceasta crestere se simte efectiv in buzunarul romanilor, care au avut parte in acest trimestru de majorari salariale si de reduceri de taxeMa multumesc toate ministerele si ca cetatean, si ca presedinte de partid, si ca presedinte al Camerei DeputatilorLa acestea se adauga alte laude exprimate, de-a lungul ultimelor luni, in numeroase emisiuni televizate.