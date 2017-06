Camelia Bogdan cere Avocatului Poporului sa sesizeze CCR, sustinand ca articolul in baza caruia a fost suspendata din magistratura incalca Codul Muncii

Camelia Bogdan, care a fost suspendata din magistratura, arata in solicitarea inaintata miercuri catre Avocatul Poporului, Victor Ciorbea, ca articolul 65 indice 1 din Legea magistratilor "creeaza discriminari in raport cu alte categorii sociale, cum ar fi, angajatii ale caror raporturi de excludere temporara din functie sunt guvernate de dispozitiile din Codul muncii".In plus, Camelia Bogdan sustine ca acest articol, pe care il considera neconstitutional, impiedica obligatia de formare profesionala continua: "Pentru un magistrat, in contextul reformei sistemului judiciar, o importanta deosebita o reprezinta formarea profesionala continua. Formarea profesionala continua nu este numai o necesitate de imbunatatire a activitatii profesionale, este si o obligatie prevazuta de Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor. (...) Potrivit art 32 din Constitutia Romaniei, dreptul la invatatura este asigurat prin invatamantul general obligatoriu, prin invatamantul liceal si prin cel profesional, prin invatamantul superior, precum si prin alte forme de instructie si de perfectionare", arata Camelia Bogdan in sesizare.De asemenea, Camelia Bogdan ii solicita presedintelui CSM, Mariana Ghena, sa o sprijine in demersul sau si mai cere sa i se explice de ce Consiliul nu a sesizat pana in acest moment Avocatul Poporului privind acest articol de lege pe care ea il considera neconstitutional.Potrivit articolului 64, indice 1, "in cazul in care, impotriva hotararii de eliberare din functie a judecatorului sau procurorului se exercita calea de atac a recursului, acesta va fi suspendat din functie pana la solutionarea irevocabila a cauzei de catre instanta competenta".Sectia pentru judecatori in materie disciplinara a CSM a decis, pe 8 februarie, excluderea din magistratura a Cameliei Bogdan, pentru incalcarea articolul 99 litera b) din Legea privind statutul judecatorilor si procurorilor, respectiv pentru "incalcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilitati si interdictii privind judecatorii si procurorii". Decizia a fost luata pentru ca, in timp ce judeca dosarul ICA, in care l-a condamnat la 10 ani de inchisoare pe omul de afaceri Dan Voiculescu, Camelia Bogdan ar fi fost platita pentru participarea la un seminar organizat de APIA si unde a instruit 260 de functionari pe legislatie anticoruptie. Pentru aceasta activitate, Bogdan ar fi fost platita cu 10.000 de lei.Judecatoarea Camelia Bogdan a contestat decizia sectiei pentru judecatori la Completul de cinci judecatori al Inaltei Curti de Casatie si Justitie. Ea a declarat, pentru News.ro, ca i s-a facut o mare nedreptate, iar sanctiunea este vadit disproportionata in raport cu aspectele care au fost verificate de Inspectia Judiciara.Camelia Bogdan a spus ca va solicita in instanta si daune pentru perioada in care este exclusa din magistratura, pentru ca trebuie sa recupereze salariul pe care nu il va mai incasa dupa aceasta decizie.In ceea ce priveste acuzatia de incompatibilitate, Camelia Bogdan a sustinut ca a predat in cadrul unui seminar unde nu a fost selectata de Ministerul Agriculturii, ci de o societate care se ocupa de selectia pentru organizarea de cursuri destinate functionarilor din institutii aflate in subordinea acestui minister, iar remuneratia primita a fost pentru prestatia ei ca lector, in niciun caz nefiind vorba de o suma de bani de la vreo parte din dosarul privind privatizarea frauduloasa a Institutului de Cercetari Alimentare (ICA). Camelia Bogdan a mai spus ca, anterior participarii sale la acel program, a solicitat Agentiei Nationale de Integritate (ANI) verificarea vreunei posibile incompatibilitati intre calitatea ei de magistrat si cea de lector, ANI comunicandu-i ca predarea in cadrul acelui seminar "nu este de natura sa genereze situatie de incompatibilitate".