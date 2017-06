Ministrii PSD nu si-au depus demisiile pana in acest moment

Ministrii aflati in acest moment la intalnire cu presedintii PSD Liviu Dragnea, inaintea sedintei CEx, nu si-au depus inca demisiile, potrivit unor surse HotNews.ro. Discutiile sunt in desfasurare.Nici pana la ora 16.15 nu au fost depuse demisii.Liderii PSD se reunesc miercuri, de la ora 16.00, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National pentru a stabili ce decizie iau cu privire la retragerea sprijinului politic pentru Guvernul Grindeanu, in conditiile in care presedintele PSD, Liviu Dragnea, i-a cerut prim-ministrului sa demisioneze.Liviu Dragnea a convocat ministrii PSD inainte de sedinta CEx.